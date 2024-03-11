Новичок Полесья не сможет помочь команде в ближайшем матче

Как стало известно Sport.ua, тренерский штаб «Полесья» в ближайшее время еще не сможет рассчитывать на новичка защитника Василия Кравца.

Он только восстанавливается после травмы, полученной в составе своей предыдущей команды – «Днепра-1», занимаясь по индивидуальной программе.

По информации нашего источника, полузащитник Богдан Кушниренко на вчерашней тренировке уже занимался в общей группе и, похоже, наберет надлежащую спортивную форму к календарному поединку 21 тура с «Оболонью», который состоится 16 марта.

А вот кто точно не сыграет с «пивоварами», так это защитник Лукас Тейлор, который дисквалифицирован.

Что касается возможного увольнения Юрия Калитвинцева, то вчера команда провела тренировку еще под руководством действующего наставника житомирян. Сегодня же у «полищуков» выходной день, а завтра начнется подготовка к игре с «пивоварами».

Сейчас «Полесье» занимает шестое место в чемпионате УПЛ, набрав 33 очка.