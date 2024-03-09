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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 12:20 | Обновлено 09 марта 2024, 12:47
521
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Днепра-1

Из Днепра в Житомир перебрался Василий Кравец

09 марта 2024, 12:20 | Обновлено 09 марта 2024, 12:47
521
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Днепра-1
ФК Полесье Житомир. Василий Кравец

Футбольный клуб «Полесье» Житомир уведомил о подписании контракта с защитником Василием Кравцом, который до этого защищал цвета «Днепра-1».

Соглашение с 26-летним уроженцем Львова заключено на 2,5 года.

В своей карьере Василий Кравец выступал за львовские «Карпаты», испанские клубы «Луго», «Леганес» и «Спортинг» Хихон, а также польский «Лех». В Украине защитник выступал за «Ворсклу» и «Днепр-1».

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Василий Кравец Полесье Житомир Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Полесье
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