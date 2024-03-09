Украина. Премьер лига09 марта 2024, 12:20 | Обновлено 09 марта 2024, 12:47
521
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Днепра-1
Из Днепра в Житомир перебрался Василий Кравец
09 марта 2024, 12:20 | Обновлено 09 марта 2024, 12:47
521
0
Футбольный клуб «Полесье» Житомир уведомил о подписании контракта с защитником Василием Кравцом, который до этого защищал цвета «Днепра-1».
Соглашение с 26-летним уроженцем Львова заключено на 2,5 года.
В своей карьере Василий Кравец выступал за львовские «Карпаты», испанские клубы «Луго», «Леганес» и «Спортинг» Хихон, а также польский «Лех». В Украине защитник выступал за «Ворсклу» и «Днепр-1».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 09 марта 2024, 10:40 1
Украинцу нужно принять важное решение в ближайшее время
Бокс | 09 марта 2024, 06:35 4
Британец завершил бой в Эр-Рияде досрочно во втором раунде
Бокс | 09.03.2024, 02:37
Бокс | 08.03.2024, 18:11
Теннис | 09.03.2024, 06:45
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.03.2024, 04:52 7
09.03.2024, 05:35
08.03.2024, 12:08 68
08.03.2024, 15:03 3
07.03.2024, 13:53 23
07.03.2024, 20:41 224
07.03.2024, 10:01 10