ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало защитника Днепра-1

Футбольный клуб «Полесье» Житомир уведомил о подписании контракта с защитником Василием Кравцом, который до этого защищал цвета «Днепра-1».

Соглашение с 26-летним уроженцем Львова заключено на 2,5 года.

В своей карьере Василий Кравец выступал за львовские «Карпаты», испанские клубы «Луго», «Леганес» и «Спортинг» Хихон, а также польский «Лех». В Украине защитник выступал за «Ворсклу» и «Днепр-1».