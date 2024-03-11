Экс-судья АПЛ – о моменте с неназначенным пенальти: «Доку очень повезло»

Известный в прошлом английский арбитр Майк Дин оценил спорный момент в концовке матча 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (1:1).

Отметим, что на 9-й добавленной ко второму тайму минуте игрок горожан» Жереми Доку, пытаясь выбить мяч, шипами врезал в грудь полузащитнику соперников Алексису Макалистеру.

Главный судья Майкл Оливер после консультации с видеоассистентом принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

В прямом эфире Дин так отреагировал на этот момент: «Это очень важное решение VAR. Он лишь слегка коснулся мяча, но последующий удар пришелся в грудную клетку. Я не удивлюсь, если они отправят судью к экрану».

После проверки эпизода Дин продолжил: «Доку первым сыграл в мяч, и я предполагаю, что судьи посчитали последующий удар игровым столкновением. На мой взгляд, Доку очень, очень повезло».