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Англия
11 марта 2024, 08:35 | Обновлено 11 марта 2024, 08:36
1222
1

Экс-судья АПЛ – о моменте с неназначенным пенальти: «Доку очень повезло»

Майк Дин объяснил логику арбитра

11 марта 2024, 08:35 | Обновлено 11 марта 2024, 08:36
1222
1
Экс-судья АПЛ – о моменте с неназначенным пенальти: «Доку очень повезло»
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный в прошлом английский арбитр Майк Дин оценил спорный момент в концовке матча 28-го тура АПЛ между командами «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (1:1).

Отметим, что на 9-й добавленной ко второму тайму минуте игрок горожан» Жереми Доку, пытаясь выбить мяч, шипами врезал в грудь полузащитнику соперников Алексису Макалистеру.

Главный судья Майкл Оливер после консультации с видеоассистентом принял решение не назначать одиннадцатиметровый.

В прямом эфире Дин так отреагировал на этот момент: «Это очень важное решение VAR. Он лишь слегка коснулся мяча, но последующий удар пришелся в грудную клетку. Я не удивлюсь, если они отправят судью к экрану».

После проверки эпизода Дин продолжил: «Доку первым сыграл в мяч, и я предполагаю, что судьи посчитали последующий удар игровым столкновением. На мой взгляд, Доку очень, очень повезло».

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Ливерпуль пенальти чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Сити Жереми Доку Алексис Макаллистер
Источник Sky Sports
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Ron Noiill
Феєричний " спеціаліст", рінатовська монзулиха така : "а що так можна було?".
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