В среду, 13 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Атлетико» и «Интер».

Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке победу добыла итальянская команда. Автором единственного гола в матче стал Марко Арнаутович. Отметим, что победная серия «Интера» во всех турнирах насчитывает тринадцать матчей.

Атлетико – Интер. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция