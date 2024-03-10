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Лига чемпионов
10 марта 2024, 14:12 | Обновлено 10 марта 2024, 14:15
46
0

Атлетико – Интер. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 марта в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов

10 марта 2024, 14:12 | Обновлено 10 марта 2024, 14:15
46
0
Атлетико – Интер. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Атлетико – Интер

В среду, 13 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Атлетико» и «Интер».

Игра пройдет на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке победу добыла итальянская команда. Автором единственного гола в матче стал Марко Арнаутович. Отметим, что победная серия «Интера» во всех турнирах насчитывает тринадцать матчей.

Атлетико – Интер. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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