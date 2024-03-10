Во вторник, 12 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» и «Порту».

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке неожиданную победу вырвал «Порту». Вендерсон Галено принес победу «драконам» на 90+4. В этом матче ожидается участие украинского защитника «канониров» Александра Зинченко, пропустившего первый матч из-за травмы.

Арсенал – Порту. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция