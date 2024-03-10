Арсенал – Порту. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 марта в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Во вторник, 12 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» и «Порту».
Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В первом поединке неожиданную победу вырвал «Порту». Вендерсон Галено принес победу «драконам» на 90+4. В этом матче ожидается участие украинского защитника «канониров» Александра Зинченко, пропустившего первый матч из-за травмы.
Арсенал – Порту. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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