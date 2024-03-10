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Лига чемпионов
10 марта 2024, 13:58 |
200
0

Арсенал – Порту. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 марта в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов

10 марта 2024, 13:58 |
200
0
Арсенал – Порту. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсенал – Порту

Во вторник, 12 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Арсенал» и «Порту».

Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом поединке неожиданную победу вырвал «Порту». Вендерсон Галено принес победу «драконам» на 90+4. В этом матче ожидается участие украинского защитника «канониров» Александра Зинченко, пропустившего первый матч из-за травмы.

Арсенал – Порту. 1/8 финала ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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