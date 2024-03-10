Глава комитета УАФ: «Задержка начала матча – это серьезное нарушение»

Председатель Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ Андрей Таран рассказал, как клубам нужно организовывать символические акции до начала матча, объяснив, почему задержка начала игры даже на несколько минут является серьезным нарушением.

«Пока официальный вещатель УПЛ транслирует матчи чемпионата Украины на кабельные сети и на ОТТ-платформы. Если для ОТТ-платформ задержка начала матчей на одну-две минуты не слишком важна, то для кабельных сетей каждая секунда имеет значение. У трансляторов есть четкие временные слоты и сформированная сетка трансляций. Также нужно помнить, что матчи УПЛ показывают и зарубежные трансляторы, в которых также есть жесткие требования по временным слотам начала матчей и предусмотрены серьезные санкции в случае их нарушения.

На совещаниях перед матчами делегаты УАФ постоянно отмечают четкое соблюдение этих требований. Обратный отсчет до начала матча – это универсальный документ, который каждый клуб разрабатывает самостоятельно, учитывая специфику стадиона и временные особенности каждого процесса. К прямым обязанностям делегата относится проверка выполнения клубами тех процессов, о которых идет речь в обратном отсчете.

Все мероприятия, которые команды проводят перед матчами, а именно выход из раздевалок на футбольное поле, исполнение гимна, минута молчания, фотографирование, участие представителей сил обороны в символических ударах по мячу или другие согласованные и разрешенные акции перед матчем, должны закончиться четко к моменту запланированного начала матча. Именно таковы требования к матчам, которые организует УЕФА. И там отсчет нарушений идет не минуты, а секунды. Каждая секунда задержки – это серьезные финансовые санкции к организаторам матча.

Как и делегат на международных матчах, делегат УАФ на матчах УПЛ фиксирует все нарушения, которые он увидел на матче. Затем эти нарушения рассматриваются на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ. Он и определяет, какие санкции при необходимости применяются в том или ином случае.

Задержка начала матча на несколько минут – это серьезное нарушение. Делегат матча не может не зафиксировать его в своей отчетности, в противном случае санкции будут применены уже к нему со стороны нашего комитета.

При планировании мероприятий к матчу нужно понимать, что kick-off, то есть ввод мяча в игру, выполняется, например, не военнослужащим, участвующим в такой акции. Это лишь одна из возможных предматчевых мер. И матч начинается, когда после свистка арбитра по мячу бьет футболист одной из команд, вышедших на поле», – рассказал Андрей Таран пресс-службе УАФ.