Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного

26 февраля «Оболонь» в матче 18-го тура УПЛ дома сыграла вничью 1:1 с «Черноморцем». Первый удар по мячу нанес военный, Герой Украины, Денис Дикий.

По информации журналиста Владимира Зверова, оба клуба получили штраф от КДК УАФ. Причиной служило следующее:

– «Черноморец» задержался с выходом из раздевалки на 2 минуты.

– в предматчевых мероприятиях не было заложено время для символического удара, что сместило начало игры на 1 минуту.

Однако также отмечается, что «Оболонь» в предматчевом райдере таки прописала – в 15:30 должен быть символический удар по мячу.

Сообщается, что команды получили небольшой штраф. С «Оболони» взыскали 3 тысячи гривен.