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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 13:53 | Обновлено 07 марта 2024, 14:05
3562
6

Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного

Матч «Оболонь» – «Черноморец» начался позже запланированного времени

07 марта 2024, 13:53 | Обновлено 07 марта 2024, 14:05
3562
6
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Telegram

26 февраля «Оболонь» в матче 18-го тура УПЛ дома сыграла вничью 1:1 с «Черноморцем». Первый удар по мячу нанес военный, Герой Украины, Денис Дикий.

По информации журналиста Владимира Зверова, оба клуба получили штраф от КДК УАФ. Причиной служило следующее:

– «Черноморец» задержался с выходом из раздевалки на 2 минуты.

– в предматчевых мероприятиях не было заложено время для символического удара, что сместило начало игры на 1 минуту.

Однако также отмечается, что «Оболонь» в предматчевом райдере таки прописала – в 15:30 должен быть символический удар по мячу.

Сообщается, что команды получили небольшой штраф. С «Оболони» взыскали 3 тысячи гривен.

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Комментарии 6
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Gargantua
поразительная принципиальность.
в оценке эпизодов из матча Кривбас - Шахтер такой принципиальности не наблюдалось )))
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+6
alex belogubko
ну что сказать козлы
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+5
ZANREGENT1993
Коротко об изменениях в УАФ : " день прошёл,число сменилось - нихуя не изменилось"
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+4
Yevginarius
придурки
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+2
Муґунот Уух
3 тисячі - вже частково дефіцит бюджету перекриють...
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+1
Yevginarius
в тому брало участь 20 делегатів і рішення приймало 15 чиновників, друкувало рішення 150 секретуток
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+1
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Теннис
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