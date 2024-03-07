Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Матч «Оболонь» – «Черноморец» начался позже запланированного времени
26 февраля «Оболонь» в матче 18-го тура УПЛ дома сыграла вничью 1:1 с «Черноморцем». Первый удар по мячу нанес военный, Герой Украины, Денис Дикий.
По информации журналиста Владимира Зверова, оба клуба получили штраф от КДК УАФ. Причиной служило следующее:
– «Черноморец» задержался с выходом из раздевалки на 2 минуты.
– в предматчевых мероприятиях не было заложено время для символического удара, что сместило начало игры на 1 минуту.
Однако также отмечается, что «Оболонь» в предматчевом райдере таки прописала – в 15:30 должен быть символический удар по мячу.
Сообщается, что команды получили небольшой штраф. С «Оболони» взыскали 3 тысячи гривен.
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