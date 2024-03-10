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Чемпионат Англии
Брайтон
10.03.2024 16:00 - : -
Ноттингем Форест
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Англия
10 марта 2024, 04:06 |
12
0

Брайтон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 10 марта в 16:00 по Киеву

10 марта 2024, 04:06 |
12
0
Брайтон – Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

10 марта на «Амексе» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграет против «Ноттингем Форест». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Брайтон

Команда на этой неделе вернулась на международную арену - где они дебютировали как раз в этом сезоне. Чайки в Лиге Европы выиграли осенью свою группу, и в итоге начинали борьбу в плей-офф только с 1/8 финала. В четверг на поле Ромы ее, похоже, и закончили, уж очень разгромно там проиграли итальянцам. При этом не все начало получаться и на внутренней арене. Так, зима закончилась поражением на поле Вулверхэмптона в рамках кубка. А в АПЛ после разгрома слабенького Шеффилд Юнайтед пошла ничья с Эвертоном и разгром со счетом 0-3 в прошлую субботу на поле Фулхэма. Пока зона еврокубков не так уж и далеко, но все же подопечные Де Дзерби фактически откатились к экватору таблицы.

Ноттингем Форест

Клуб находится в непростом положении. Фактически он проходит достаточно типичный второй сезон. Ведь после очень долгой паузы вернуться в Премьер-Лигу получилось только в 2022-м году, и дальше Стив Купер всех удивил, сохранив новичка в элите. Но в декабре с валлийцем без жалости расстались. И при Нуну Эшпириту Санту было несколько важных побед, которые и позволяют опережать Лутон. Но при этом в последних поединках еще и не везло - сил и концентрации на концовку не хватало. Манчестер Юнайтед выбил лесников из кубка за счет единственного гола Каземиро на 89-й минуте. А потом, в субботу, Ливерпуль повторил результат 0-1 благодаря удару Дарвина Нуньеса на 9-й добавленной!

Статистика личных встреч

Поднявшись в Премьер-Лигу, лесники набрали 4 очка в прошлом туре с чайками. Но в ноябре подопечные Де Дзерби взяли реванш, выиграв на выезде 3-2.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что чайки, злые из-за провального вояжа в Италию, сейчас реабилитируются перед болельщиками. Верим, что у них получится и ставим на победу хозяев (коэффициент - 1,74).

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Источник Sport.ua
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