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Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 03:40 | Обновлено 10 марта 2024, 04:23
201
0

КЕВИН: «Уровень чемпионата Украины меня приятно поразил»

Полузащитник «Шахтера» поделился эмоциями после игры с «Колосом»

10 марта 2024, 03:40 | Обновлено 10 марта 2024, 04:23
201
0
КЕВИН: «Уровень чемпионата Украины меня приятно поразил»
ФК Шахтер. Кевин

Новичок донецкого «Шахтера» Кевин рассказал о своих первых голах за команду в матче против «Колоса» (3:2), адаптацию в УПЛ и ожиданиями от сезона.

– Кевин, поздравляем тебя с результативной игрой и победой команды! Какие эмоции после этого матча?

– Большое спасибо! Прежде всего, спасибо команде за помощь, ведь эти голы являются результатом длительной коллективной работы.

– Ждал ли ты, когда выходил на поле в начале второго тайма, что ты сможешь сделать дубль? И что эти дебютные в составе «Шахтера» голы означают лично для тебя?

– Эти голы – начало моей новой истории. Благодарю Бога за то, что смог забить, надеюсь, у этой истории будет продолжение.

– Надеялся забить именно в этой игре?

– Вспоминаю сейчас момент, когда перед матчем общался с Марлоном в номере отеля и он сказал, что я забью. Так в конце концов и случилось.

– У Марлона хорошая интуиция

– Да, и я посвящаю один из голов ему.

– А кому тогда посвящаешь второй гол?

– Маме. Это особый день для женщин, поэтому второй гол – для нее.



– Вспомним оба забитых мяча. Можешь описать эти эпизоды?

– Это результат специфических упражнений, направленных на завершение атаки, над которыми я работал на тренировках. Приятно, что в игре также смог их реализовать.

– Ты уже полностью понимаешь требования тренерского штаба и чувствуешь взаимосвязь с партнерами по команде?

– Да, связь с коллективом, можно сказать, наладилась с первого дня. И пожелания и требования тренерского штаба я тоже очень хорошо понимаю.

– Ты только сейчас знакомишься с нашим чемпионатом. Какие первые впечатления от УПЛ и как оцениваешь уровень?

– Это чемпионат, уровень которого меня приятно поразил. Можно сказать, что он в большей степени силовой. Дай Бог, чтобы мы стали чемпионами.

– Как идет твоя адаптация в Украине? Как тебе сама страна и люди?

– Я уже несколько адаптировался, люди здесь очень вежливы. У меня есть прекрасная возможность знакомиться с новыми культурами, поэтому надеюсь еще лучше узнать вашу страну.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос Кевин интервью
Источник ФК Шахтер Донецк
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