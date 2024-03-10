КЕВИН: «Уровень чемпионата Украины меня приятно поразил»
Полузащитник «Шахтера» поделился эмоциями после игры с «Колосом»
Новичок донецкого «Шахтера» Кевин рассказал о своих первых голах за команду в матче против «Колоса» (3:2), адаптацию в УПЛ и ожиданиями от сезона.
– Кевин, поздравляем тебя с результативной игрой и победой команды! Какие эмоции после этого матча?
– Большое спасибо! Прежде всего, спасибо команде за помощь, ведь эти голы являются результатом длительной коллективной работы.
– Ждал ли ты, когда выходил на поле в начале второго тайма, что ты сможешь сделать дубль? И что эти дебютные в составе «Шахтера» голы означают лично для тебя?
– Эти голы – начало моей новой истории. Благодарю Бога за то, что смог забить, надеюсь, у этой истории будет продолжение.
– Надеялся забить именно в этой игре?
– Вспоминаю сейчас момент, когда перед матчем общался с Марлоном в номере отеля и он сказал, что я забью. Так в конце концов и случилось.
– У Марлона хорошая интуиция
– Да, и я посвящаю один из голов ему.
– А кому тогда посвящаешь второй гол?
– Маме. Это особый день для женщин, поэтому второй гол – для нее.
– Вспомним оба забитых мяча. Можешь описать эти эпизоды?
– Это результат специфических упражнений, направленных на завершение атаки, над которыми я работал на тренировках. Приятно, что в игре также смог их реализовать.
– Ты уже полностью понимаешь требования тренерского штаба и чувствуешь взаимосвязь с партнерами по команде?
– Да, связь с коллективом, можно сказать, наладилась с первого дня. И пожелания и требования тренерского штаба я тоже очень хорошо понимаю.
– Ты только сейчас знакомишься с нашим чемпионатом. Какие первые впечатления от УПЛ и как оцениваешь уровень?
– Это чемпионат, уровень которого меня приятно поразил. Можно сказать, что он в большей степени силовой. Дай Бог, чтобы мы стали чемпионами.
– Как идет твоя адаптация в Украине? Как тебе сама страна и люди?
– Я уже несколько адаптировался, люди здесь очень вежливы. У меня есть прекрасная возможность знакомиться с новыми культурами, поэтому надеюсь еще лучше узнать вашу страну.
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