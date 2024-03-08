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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 19:26 | Обновлено 08 марта 2024, 19:27
981
0

ВИДЕО. 15-миллионный новичок Шахтера Кевин забил первый гол за горняков

Кевин отличился в матче 20-го тура УПЛ против Колоса

08 марта 2024, 19:26 | Обновлено 08 марта 2024, 19:27
981
0
ВИДЕО. 15-миллионный новичок Шахтера Кевин забил первый гол за горняков
ФК Шахтер. Кевин

8 марта проходит матч 20-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Колос».

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Игра проходит на «Арене Львов». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Счет в матче на 8-й минуте открыл Олег Ильин. На 50-й «горняки» сумели сравнять, отличился Кевин.

Для 21-летнего бразильского форварда донецкого клуба это первый мяч в футболке новой команды. Сейчас он проводит 3 поединок за «Шахтер».

❗️ ВИДЕО. 15-миллионный новичок Шахтера Кевин забил первый гол за горняков

«Шахтер» подписал Кевина в зимнее трансферное окно из бразильского «Палмейреса». Украинский клуб отдал за 21-летнего игрока 15 миллионов евро (12 миллионов гарантированных выплат и три миллиона возможных бонусов).

ВИДЕО. 15-миллионный новичок Шахтера Кевин забил первый гол за горняков

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Источник Sport.ua
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