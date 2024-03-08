8 марта проходит матч 20-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Колос».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит на «Арене Львов». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Счет в матче на 8-й минуте открыл Олег Ильин. На 50-й «горняки» сумели сравнять, отличился Кевин.

Для 21-летнего бразильского форварда донецкого клуба это первый мяч в футболке новой команды. Сейчас он проводит 3 поединок за «Шахтер».

❗️ ВИДЕО. 15-миллионный новичок Шахтера Кевин забил первый гол за горняков

«Шахтер» подписал Кевина в зимнее трансферное окно из бразильского «Палмейреса». Украинский клуб отдал за 21-летнего игрока 15 миллионов евро (12 миллионов гарантированных выплат и три миллиона возможных бонусов).

ВИДЕО. 15-миллионный новичок Шахтера Кевин забил первый гол за горняков