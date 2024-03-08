ВИДЕО. 15-миллионный новичок Шахтера Кевин забил первый гол за горняков
Кевин отличился в матче 20-го тура УПЛ против Колоса
8 марта проходит матч 20-го тура УПЛ между командами «Шахтер» Донецк и «Колос».
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Игра проходит на «Арене Львов». Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Счет в матче на 8-й минуте открыл Олег Ильин. На 50-й «горняки» сумели сравнять, отличился Кевин.
Для 21-летнего бразильского форварда донецкого клуба это первый мяч в футболке новой команды. Сейчас он проводит 3 поединок за «Шахтер».
❗️ ВИДЕО. 15-миллионный новичок Шахтера Кевин забил первый гол за горняков
«Шахтер» подписал Кевина в зимнее трансферное окно из бразильского «Палмейреса». Украинский клуб отдал за 21-летнего игрока 15 миллионов евро (12 миллионов гарантированных выплат и три миллиона возможных бонусов).
ВИДЕО. 15-миллионный новичок Шахтера Кевин забил первый гол за горняков
🔥 Яке виконання! ⚽️ Дебютний гол Кевіна за «Шахтар» 🧡#Shakhtar #ШахтарКолос pic.twitter.com/mN3TWPhEfJ— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 8, 2024
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