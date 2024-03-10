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  4. Владимир КНЫШ: «Сделали коррективы, мотивационные слова тоже были»
Украина. Премьер лига
10 марта 2024, 03:20 | Обновлено 10 марта 2024, 03:58
21
0

Владимир КНЫШ: «Сделали коррективы, мотивационные слова тоже были»

Помощник Юрия Калитвинцева рассказал о поражении команды в 20 туре УПЛ

10 марта 2024, 03:20 | Обновлено 10 марта 2024, 03:58
21
0
Владимир КНЫШ: «Сделали коррективы, мотивационные слова тоже были»
ФК Полесье. Владимир Кныш

Помощник главного тренера житомирского «Полесья» Юрия Калитвинцева Владимир Кныш рассказал о проигранном матче своей команды «Александрии» (1:2).

«Александрия» довольно хорошо и плотно поставила редуты, но моменты были. Из тех же угловых нужно было что-то выжимать. У Будковского был момент с 6-ти метров. Для таких игр по весне — это очень важно использовать моменты. Мы не использовали и получили контратаку.

Но скажу так: в первом тайме нужно играть интенсивнее. То, что пропустили на первых минутах — не хватило концентрации. Это не такой тяжелый мяч — центральный защитник получает мяч за голову, а это уже ошибка. Крайний защитник его не подстраховал — это тоже ошибка.

В перерыве мы сделали коррективы, касающиеся тактических действий. Ну, и мотивационные слова футболисты тоже услышали. Мы изучали соперника, они играют так уже не первую игру: прессингуют, затем дисциплинированно отходят на свою половину. Делают все для того, чтобы качественно мешать сопернику не начинать атаки.

Все это было учтено и мы должны были играть быстрее», – сказал Кныш.

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Александрия Владимир Кныш Юрий Калитвинцев
Источник ФК Полесье
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