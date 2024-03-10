Владимир КНЫШ: «Сделали коррективы, мотивационные слова тоже были»

Помощник главного тренера житомирского «Полесья» Юрия Калитвинцева Владимир Кныш рассказал о проигранном матче своей команды «Александрии» (1:2).

«Александрия» довольно хорошо и плотно поставила редуты, но моменты были. Из тех же угловых нужно было что-то выжимать. У Будковского был момент с 6-ти метров. Для таких игр по весне — это очень важно использовать моменты. Мы не использовали и получили контратаку.

Но скажу так: в первом тайме нужно играть интенсивнее. То, что пропустили на первых минутах — не хватило концентрации. Это не такой тяжелый мяч — центральный защитник получает мяч за голову, а это уже ошибка. Крайний защитник его не подстраховал — это тоже ошибка.

В перерыве мы сделали коррективы, касающиеся тактических действий. Ну, и мотивационные слова футболисты тоже услышали. Мы изучали соперника, они играют так уже не первую игру: прессингуют, затем дисциплинированно отходят на свою половину. Делают все для того, чтобы качественно мешать сопернику не начинать атаки.

Все это было учтено и мы должны были играть быстрее», – сказал Кныш.