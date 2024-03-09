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Чемпионат Испании
Гранада
09.03.2024 19:30 – FT 2 : 3
Реал Сосьедад
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Испания
09 марта 2024, 23:33 |
66
0

Кадис шокировал Атлетико, Реал Сосьедад вырвал победу у Гранады

Состоялись два поединка в Ла Лиге

09 марта 2024, 23:33 |
66
0
Кадис шокировал Атлетико, Реал Сосьедад вырвал победу у Гранады
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Атлетико

Сегодня, 9 марта, проходят матчи 28-го тура Ла Лиги.

Сенсационную победу сегодня одержал «Кадис», победивший мадридский «Атлетико» со счетом 2:0. «Реал Сосьедад» устроил мощный камбэк в матче против «Гранады» и вырвал победу со счетом 3:2.

Ранее в матче игрового дня «Валенсия» с Романом Яремчуком победила «Хетафе» (1:0).

Ла Лига. 28-й тур, 9 марта

Кадис – Атлетико – 2:0
Голы: Хуанми, 24, 64.

Кадис: Ледесма, Карселен, Виктор Чуст, Усу, Хави, Наварро (Пирес, 78), Алькарас, Куаме (Самассеку, 68), Хуанми (Алекс Фернандес, 68), Макси Гомес (Рамос, 68), Собрино (Алехо, 87).

Атлетико: Облак, Габриэл Паулиста, Эрмосо, Витцель, Коке (Эль-Жебари, 78), Сауль (Молина, 46), Де Поль (Рикельме, 46), Льоренте, Лино (Вермерен, 71), Мората, Депай (Корреа, 46).

Гранада – Реал Сосьедад – 2:3
Голы: Узуни, 21, 45+3 – Садик, 33, Ле Норман, 80, Андре Силва, 85.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

События матча

85’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Реал Сосьедад).
80’
ГОЛ ! Мяч забил Робен Ле Норман (Реал Сосьедад).
45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Гранада).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Умар Садик (Реал Сосьедад).
21’
ГОЛ ! С пенальти забил Мюрто Узуни (Гранада).
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Источник Sport.ua
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