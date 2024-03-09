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  4. Яссин ФОРТЮН: «У Полесья сейчас не очень светлая полоса»
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 21:04 |
174
0

Яссин ФОРТЮН: «У Полесья сейчас не очень светлая полоса»

Нападающий «Полесья» прокомментировал поражение от «Александрии»

09 марта 2024, 21:04 |
174
0
Яссин ФОРТЮН: «У Полесья сейчас не очень светлая полоса»
ФК Полесье. Яссин Фортюн

Французский нападающий житомирского «Полесья» Яссин Фортюн прокомментировал поражение от «Александрии» (1:2) в матче 20-го тура УПЛ.

«Первые таймы нам уже второй поединок не удаются. Я считаю, что сейчас у команды не слишком светлая полоса, но мы упорно работаем, поверьте. Во втором тайме у нас лучше получается создавать моменты. Как по мне, и в прошлом матче и в этом – нам не хватило везения. Ведь, вспомните, была перекладина и мяч просто не шел в ворота.

Но с теми усилиями и с тем настроем, которым команда тренируется – нам удастся изменить ситуацию. Мы сравняли счет и я видел, что команда готова переломить ход игры. Все шло к тому. Но видимо, избыток желания сыграл с нами злую шутку – мы все уже видели второй мяч в воротах «Александрии» и потеряли концентрацию. Этого хватало сопернику, чтобы забить снова».

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Яссин Фортюн чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Александрия
Источник ФК Полесье
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