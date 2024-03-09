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  4. Олег ДУЛУБ: «Нейтрализация ромба Скрипника требовала времени»
Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 19:55 |
441
0

Олег ДУЛУБ: «Нейтрализация ромба Скрипника требовала времени»

Главный тренер ЛНЗ прокомментировал ничью в матче с «Металлистом 1925»

09 марта 2024, 19:55 |
441
0
Олег ДУЛУБ: «Нейтрализация ромба Скрипника требовала времени»
Олег Дулуб

В поединке 20 тура между «Металлистом 1925» и ЛНЗ было подписано мирное соглашение – 1:1.

Главный тренер черкащан Олег Дулуб в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал в чью пользу, все же, была ничья:

– Матч оставил двойственное впечатление. Видимо, потому, что были разные таймы. Можем записать себе в актив, что мы после перерыва сумели добиться перелома, вышли вперед, но то, что не все получалось в первой 45-минутке, что не удержали победный счет – минус. Однозначно, что вчерашняя ничья была в пользу наших конкурентов.

– Вы уже определились с тем, почему подопечные разочаровали в первом тайме?

– Не исключено, что та победа в предыдущем туре в Житомире забрала у ребят очень много эмоций. Еще в раздевалке перед стартовым свистком было заметно, что у подопечных нет максимальной заточенности на достижение нужного результата. Во-вторых, анализируя игру «Металлиста 1925» были готовы, что они возьмут на вооружение тактическую схему 4-3-3, или 4-4-2 с использованием в середине поля, так называемого «ромба». Однако одно дело быть готовым и совсем другое еще и сыграть так, как тренерский штаб требовал на установке. К сожалению, черкащане привыкли не сразу. Эта игровая структура предполагает наступление преимущественно по центру с использованием быстрых передач. Так вот в составе харьковчан есть группа полузащитников, которые умеют обострять ситуацию на ограниченном пространстве с помощью вертикальных пасов. Донимали и перемещения Ари Моуры, которым мы не всегда находили противодействие. Вот почему первый тайм не принес удовольствия, однако главное, что сохранили ворота нетронутыми.

– Во время спасительного перерыва, какие коррективы были сделаны?

– Чтобы нейтрализовать «ромб» надо было усложнить сопернику контроль мяча. Поэтому настраивал подопечных действовать более компактно на своей половине поля. Но лучший вариант вообще отодвинуть игру от своих ворот благодаря высокому прессингу, четкому отбору. Ну и попросил подопечных быть более мотивированными, добавить оборотов. Видимо, достучался до ребят, потому что второй тайм уже оставил лучшее впечатление.

– Были два разных тайма, но ни одной из команд так и не удалось склонить чаши весов в свою сторону. Почему?

– Футболистам нельзя было отказать в старательности, но где-то в завершающей стадии подводила реализация. Поэтому и пришлось смириться с ничейным итогом.

С одной стороны можно быть довольным, по крайней мере, до одного из преследователей – «Металлиста 1925» удалось сохранить отрыв, с другой – в случае победы могли бы закрепиться среди середняков. Я всегда настраиваю подопечных смотреть только вперед, оглядываться же нет смысла, потому что тогда может закружиться голова.

– Сейчас в составе ЛНЗ выступает целая группа легионеров. Они уже стали своими в черкасской команде?

– У каждого своя история, одному надо больше времени для адаптации, другому – меньше. Поэтому все еще в процессе.

– Возможно на пользу ЛНЗ пойдет мартовская пауза в чемпионате УПЛ, вызванная международными матчами сборных. У вашего «интернационала» появится больше возможностей найти общий язык с местными игроками не только на футбольном поле, но и вне его.

– Нам будет не до отдыха, потому что 12 марта сыграем в 21 туре с «Днепром-1» в Ковалевке, а 23-го – состоится перенесенный поединок 17 тура – с «Минаем». Надеюсь, что этот матч, наконец, пройдет в Черкассах в присутствии наших преданных болельщиков, по которым мы очень соскучились.

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Источник Sport.ua
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