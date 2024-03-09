Будет аншлаг. На матч Босния и Герцеговина – Украина не осталось билетов
Поединок вызвал настоящий ажиотаж
Футбольная ассоциация Боснии и Герцеговины уведомила о том, что на матч Босния и Герцеговина – Украина в плей-офф квалификации чемпионата Европы-2024 реализованы все билеты.
Встреча, как известно, состоится 21 марта в Зенице, на стадионе «Билино Поле». Начало – в 21:45 по киевскому времени.
Как известно, ранее стала известна заявка сборной Украины на мартовские матчи плей-офф отбора на Евро-2024. Наставник «сине-желтых» Сергей Ребров рассчитывает на 26 футболистов.
Сборная Украины в случае победа над Боснией и Герцеговиной встретится с победителем в паре Израиль – Исландия. Финальный поединок может стать для украинской команды «домашним» и состоится 26 марта в польском Вроцлаве.
NS/FS BiH obavještava javnost da su ulaznice za utakmicu baraža za EURO 2024 Bosna i Hercegovina - Ukrajina rasprodate.— NFS BIH (@NFSBiH) March 8, 2024
Informacije o prodaji ulaznica za meč 26. marta sa Islandom ili Izraelom biće objavljene naredne sedmice.#NFSBiH #zmajevi #BiHvsUkrajina #EURO2024 pic.twitter.com/MYk0CsFcHx
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