Список Реброва: вопросов практически нет

В первых строках хотелось бы сказать о фальстарте. То есть, о том списке футболистов национальной сборной Украины, якобы вызванных Сергеем Ребровым на мартовские матчи, в интерпретации нашего Министерства молодежи и спорта. Так вот, тот список и нынешний, оглашенный непосредственно наставником «сине-желтых» на пресс-конференции восьмого марта, сильно отличаются. Очень сильно. Стопроцентное совпадение – лишь касательно голкиперской позиции.

Хотя для того, чтобы назвать тройку лучших на данный момент наших вратарей, не нужно быть ни главным тренером сборной, ни главным чиновником Минмолодьспорта. Это очевидно всем.

Но вопрос в данном случае – не столько относительно нестыковок в двух вариантах, сколько в принципе: а что это вообще было? Поспешили? Не посоветовались со старшими товарищами? Передумали? Поменяли мнение?

В общем, не очень красиво получилось.

Но если это такой вот маневр, дабы реализовать доктрину нового курса нового главы УАФ относительно «открытости», то пускай будет. Не мытьем, так катаньем. Все равно лучше, чем было раньше.

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Теперь ближе к телу. То есть, к сути.

Футбол – игра визуально простая, не терпящая ни пустоты, ни узаконенного кем бы то ни было мнения. Посему любой публичный вопрос, изначально предполагавший разность подходов или суждений, вызовет и вариации на тему. Да и критику.

Стало быть, кого бы ни определил Сергей Станиславович в свой список, все равно, в любом случае найдутся те, кого он, этот список, удовлетворит полностью. Как, несомненно, найдутся и те, кто будет высказывать пожелания, рекомендации и замечания. И это нормально. Скорее даже правильно.

Я отношусь ко второму типу. В целом я поддерживаю политику партии, но в некоторых нюансах эта политика оказывается излишне прямолинейной. На мой субъективный взгляд.

Итак, давайте от общего перейдем к конкретике.

Относительно вызванных голкиперов (и по основному списку, и по резервному) претензий нет. Да и, я уверен, быть не может. Потому как все те, кто лучшие на сейчас, вызов получили.

Почему в резервном списке оказался Ризнык, а не Бущан? Для меня это вообще не есть предмет спора, так как я считаю динамовского голкипера и более опытным, и более классным. Уверен, так считаю не только я.

А вот дальше по позициям могут быть нюансы.

Не успел Богдан Михайличенко примерить форму «Полесья», как его тут же сразу ангажировали в главную команду страны. Я не против этого игрока. Более того, в свое время (то бишь, когда он играл и в «Динамо», и в «Шахтере») я не раз и не два акцентировал внимание на том, что Богдан достоин вызова в сборную. Но тогда его почему-то не жаловали.

Пожаловали сейчас. За два не самые удачные матчи в «Полесье».

Я понимаю в этой связи невызов Соболя на позицию левофлангового оборонца: Эдуард не имеет игрового тонуса. Но чем Михайличенко лучше Дубинчака? Как по мне, то не лучше.

Но Реброву виднее.

Собственно, тема вызова Михайличенко – единственная, на мой взгляд, по-настоящему дискуссионная. Потому что скудность выбора, и из-за травм тоже, превращает этот самый выбор в перетасовку карточной колоды практически с одними и теми же персонажами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко получил дебютный вызов в сборную Украины

Например, выбыл по причине повреждения Степаненко, поэтому на позицию волнореза вызван абсолютный дебютант Бражко. И абсолютный ветеран Сидорчук. Ни первый, ни второй не играли бы с первых минут в Боснии, будь капитан «Шахтера» в строю.

Но он не в строю. Значит, нужно искать иные варианты. И Ребров их нашел.

Возможно, вместо Сидорчука можно было бы попробовать Крыськива, но это уже вариации на тему вариаций. Вкусовщина, в общем.

Продолжая тему травм. Выбыл давно Ярмоленко, недавно травмировался Буяльский. Относительно Ярмолы все понятно: Цыганков. А вот на условное место Буяльского можно ставить Шапаренко, который после перенесенной травмы наконец-то стал напоминать себя, когда он считался одним из неприкосновенных игроков сборной.

Тымчик тоже травмирован. Поэтому получили вызовы и Конопля, и Караваев. Все логично.

Не очень логично, на мой взгляд, вызывать сразу пятерых игроков, специализирующихся на центре защиты.

И если центрбеков получилось столько на две позиции, то почему на место Мудрика вызван лишь Мудрик?

Да, я понимаю, что при необходимости слева в полузащите могут сыграть и Цыганков, и Зубков, и даже Яремчук с Сиканом.

Тем не менее, неужели позиция левого полузащитника в нашем футболе стала уж такой дефицитной, что на нее претендует лишь один незаменимый игрок, не пользующийся таковым статусом в своем нынешнем клубе?

Вызов упомянутого выше Яремчука считаю оправданным. Роман начал получать игровое время, начал играть, и даже забивать. Я понимаю, что при изначально основном Довбике Ребров вряд ли выпустит в основе еще одну его копию, но в качестве замены форвард «Валенсии» – отличная опция.

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Но, как бы то ни было, все вышеизложенное – это попытка скрупулезно и в некоторой степени даже придирчиво посмотреть на предложенный рабочий вариант. Этот вариант наверняка мог быть иным, определяй его другой главный тренер. Но это вариант Реброва. Он имеет на него полное право. Тем более, что, если судить здраво, его выбор весьма логичный.

Так что в заключение могу сказать лишь следующее: удачи главному тренеру и его подопечным.