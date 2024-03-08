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  4. Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
Сборная УКРАИНЫ
08 марта 2024, 12:08 | Обновлено 08 марта 2024, 12:13
1859
8

Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией

Следующий матч украинская команда проведет 21 марта

08 марта 2024, 12:08 | Обновлено 08 марта 2024, 12:13
1859
8
Кого выбрал Ребров? Стала известна заявка сборной Украины на матч с Боснией
УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров определился с заявкой команды на мартовские матчи.

21 марта сборная Украины в Зенице в рамках полуфинала плей-офф отбора Евро-2024 сыграет против Боснии и Герцеговины, а 26 марта проведет матч во Вроцлаве. Если команда Сергея Реброва выиграет у боснийцев, то в финале плей-офф 26 марта будет принимать на условно домашней арене во Вроцлаве победителя пары Израиль – Исландия.

Заявка сборной Украины:

Вратари: Георгий Бущан («Динамо» Киев), Анатолий Трубин («Бенфика» Лиссабон, Португалия), Андрей Лунин («Реал» Мадрид, Испания).

Защитники: Александр Караваев, Денис Попов (оба — «Динамо» Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все — «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко («Полесье» Житомир), Виталий Миколенко («Эвертон» Ливерпуль, Англия), Илья Забарный («Борнмут», Англия), Максим Таловеров (ЛАСК Линц, Австрия).

Полузащитники: Александр Зубков, Георгий Судаков (оба — «Шахтер» Донецк), Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба — «Динамо» Киев), Александр Пихаленок (СК «Днепр-1» Днепр), Александр Зинченко («Арсенал» Лондон, Англия), Виктор Цыганков («Жирона», Испания), Михаил Мудрик («Челси» Лондон, Англия), Сергей Сидорчук («Вестерло», Бельгия), Руслан Малиновский («Дженоа» Генуя, Италия).

Нападающие: Артем Довбик («Жирона», Испания), Роман Яремчук («Валенсия», Испания), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк), Владислав Ванат («Динамо» Киев).

Резервный список: Дмитрий Ризнык, Егор Назарина (оба — «Шахтер» Донецк), Александр Тымчик («Динамо» Киев), Алексей Гуцуляк (СК «Днепр-1» Днепр).

Ранее стало известно, что по просьбе главного тренера сборной Украины Сергея Реброва в июне для национальной команды будут организованы три контрольных матча. Одним из соперников украинцев будет сборная Молдовы.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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turist86
Де Єгор Ярмолюк?  
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+1
Pixelman
Буяльському щось взагалі місця не знаходять в збірній... Здається навіть що це якась особиста неприязнь 
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+1
Умник
Лунин Конопля Матвиенко Забарный Миколенко Бражко Шапаренко Судаков Мудрык Циганков Довбык
На Замену: Зубков, Зинченко, Малиновский Ванат, Караваев.
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0
Vitason
Ярмолюк,Буяльський!? Чи  Сидорчук краше? Степаненко,травмованый?
Ответить
0
Умник
Хорош. Все нравится
Ответить
0
TarasTaras94
Чому Тимчик в резерві? Він типу травмований зараз?
Ответить
0
odiniznashih
Восьмеро из списка засветились в Заре, а так бы многие и играли в запасе или Шахтер-3, проигрывая конкуренцию легионерам.
Ответить
0
Олег Заворотный
А что Степаненко нема? Хто грати буде опорника? Сидорчук?
Ответить
-1
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