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  4. Тер Штеген отметил знаковый юбилей в Барселоне. Лучше – лишь Месси и Алвес
Испания
09 марта 2024, 08:57 | Обновлено 09 марта 2024, 09:05
212
0

Тер Штеген отметил знаковый юбилей в Барселоне. Лучше – лишь Месси и Алвес

Немецкий голкипер провел юбилейный матч за «блауграну»

09 марта 2024, 08:57 | Обновлено 09 марта 2024, 09:05
212
0
Тер Штеген отметил знаковый юбилей в Барселоне. Лучше – лишь Месси и Алвес
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в матче 28-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (1:0) в 400 раз появился в воротах каталонской команды.

Среди иностранных футболистов «Барселоны» больше матчей провели только Лионель Месси (778) и Дани Алвес (408).

Среди вратарей каталонского клуба в истории показатель Тер Штегена также третий. Немца опережают Виктор Вальдес (535) и Андони Субисаррета (410).

Марк-Андре тер Штеген защищает цвета «сине-гранатовых» с 2014 года.

Ранее стало известно, что тер Штеген может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Марк-Андре Тер Штеген Дани Алвес Лионель Месси
Источник Twitter
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