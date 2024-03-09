Тер Штеген отметил знаковый юбилей в Барселоне. Лучше – лишь Месси и Алвес
Немецкий голкипер провел юбилейный матч за «блауграну»
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в матче 28-го тура Ла Лиги против «Мальорки» (1:0) в 400 раз появился в воротах каталонской команды.
Среди иностранных футболистов «Барселоны» больше матчей провели только Лионель Месси (778) и Дани Алвес (408).
Среди вратарей каталонского клуба в истории показатель Тер Штегена также третий. Немца опережают Виктор Вальдес (535) и Андони Субисаррета (410).
Марк-Андре тер Штеген защищает цвета «сине-гранатовых» с 2014 года.
Ранее стало известно, что тер Штеген может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
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