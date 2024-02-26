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  4. Основной вратарь Барселоны может перебраться в Саудовскую Аравию
Испания
26 февраля 2024, 11:26 |
320
0

Основной вратарь Барселоны может перебраться в Саудовскую Аравию

Немец тер Штеген на данный момент доволен своими условиями в столице Каталонии

26 февраля 2024, 11:26 |
320
0
Основной вратарь Барселоны может перебраться в Саудовскую Аравию
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может перейти в «Аль-Иттихад».

Как сообщает журналист Маттео Моретто, представители саудовской команды уже контактировали с окружением немца, но пока не обсуждали детали с самой «Барселоной» .

Отмечается, что все будет зависеть от предложенного контракта. В настоящее время футболист полностью доволен своими условиями в столице Каталонии, где у него подписано соглашение до 2028 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне на счету тер Штегена 21 матч во всех турнирах (девять из них вратарь провел «на ноль») и пропустил 20 мячей.

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Марк-Андре Тер Штеген Барселона Ла Лига трансферы трансферы Ла Лиги Аль-Иттихад Джидда
Источник Twitter
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