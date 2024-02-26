Основной вратарь Барселоны может перебраться в Саудовскую Аравию
Немец тер Штеген на данный момент доволен своими условиями в столице Каталонии
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген может перейти в «Аль-Иттихад».
Как сообщает журналист Маттео Моретто, представители саудовской команды уже контактировали с окружением немца, но пока не обсуждали детали с самой «Барселоной» .
Отмечается, что все будет зависеть от предложенного контракта. В настоящее время футболист полностью доволен своими условиями в столице Каталонии, где у него подписано соглашение до 2028 года.
Отметим, что в нынешнем сезоне на счету тер Штегена 21 матч во всех турнирах (девять из них вратарь провел «на ноль») и пропустил 20 мячей.
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