Еще одна версия. Во Фламенго рассказали, почему не подписали Майкона

Вице-президент бразильского «Фламенго» Маркос Браз опроверг информацию из прессы о том, что его клубу не удалось подписать хавбека «Шахтера» Майкона, играющего ныне на правах аренды за «Коринтианс», из-за отказа со стороны футболиста.

По словам Браза, «Фламенго» сделал предложение «Шахтеру» о покупке Майкона в конце февраля, но так и не смог согласовать с «горняками» сумму потенциального трансфера.

«Как я буду делать предложение клубу, если дела с игроком не продвигаются? Это непрофессиональный подход. В каждых переговорах первое, что мы делаем, – это выясняем, хочет ли игрок перейти во «Фламенго», – заявил Браз.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» был готов заплатить за Майкона 6 миллионов евро.