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  4. Еще одна версия. Во Фламенго рассказали, почему не подписали Майкона
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 23:07 |
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Еще одна версия. Во Фламенго рассказали, почему не подписали Майкона

«Стервятники» якобы не смогли договориться по условиям с руководством «Шахтера»

08 марта 2024, 23:07 |
70
0
Еще одна версия. Во Фламенго рассказали, почему не подписали Майкона
Lance! Майкон

Вице-президент бразильского «Фламенго» Маркос Браз опроверг информацию из прессы о том, что его клубу не удалось подписать хавбека «Шахтера» Майкона, играющего ныне на правах аренды за «Коринтианс», из-за отказа со стороны футболиста.

По словам Браза, «Фламенго» сделал предложение «Шахтеру» о покупке Майкона в конце февраля, но так и не смог согласовать с «горняками» сумму потенциального трансфера.

«Как я буду делать предложение клубу, если дела с игроком не продвигаются? Это непрофессиональный подход. В каждых переговорах первое, что мы делаем, – это выясняем, хочет ли игрок перейти во «Фламенго», – заявил Браз.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» был готов заплатить за Майкона 6 миллионов евро.

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Майкон Шахтер Донецк Фламенго Коринтианс трансферы УПЛ трансферы
Источник Terra
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