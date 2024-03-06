Мимо кассы. Майкон отказался переходить в Фламенго, Шахтер не получит денег
Полузащитника убедили остаться в «Коринтиансе»
Арендованный у «Шахтера» 26-летний центральный полузащитник «Коринтианса» Майкон отказался от трансфера в «Фламенго».
«Стервятники», как сообщалось, предлагали за футболиста 6 миллионов евро, и на эту сделку было готово пойти руководство «горняков», но сам Майкон не пожелал покидать «Коринтианс».
Несмотря на то, что «тимау» имеют 11-месячный долг перед Майконом за использование его имиджевых прав, руководство «Коринтианса» все-таки смогло убедить хавбека остаться в их клубе. Отмечается, что футболисту был представлен финансовый план погашения задолженности, чего оказалось достаточно, чтобы Майкон остался.
«Фламенго», впрочем, не оставляет планов все-таки побороться за Майкона, но отложил этот процесс на лето.
Напомним, контракт Майкона с «Шахтером» действует до 31 декабря 2026 года.
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