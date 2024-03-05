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  4. Шахтер отклонил первый запрос Фламенго по Майкону, но готов принять второй
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 16:39 |
439
0

Шахтер отклонил первый запрос Фламенго по Майкону, но готов принять второй

Трансферное окно в Бразилии закрывается уже 7 марта

05 марта 2024, 16:39 |
439
0
Шахтер отклонил первый запрос Фламенго по Майкону, но готов принять второй
ФК Шахтер. Майкон

Руководство «Шахтера» отвергло первый запрос, поступивший от «Фламенго», пожелавшего выкупить у «горняков» контракт 26-летнего центрального полузащитника Майкона.

После этого «стервятники» направили донецкому клубу второе предложение и оно понравилось «Шахтеру» больше. Наметилась даже тенденция к тому, что украинский клуб ответит «Фламенго» согласием.

В случае, если «горняки» примут предложение «Фламенго» о покупке Майкона, то украинский клуб должен будет оповестить об этом «Коринтианс» – клуб, в котором хавбек сейчас выступает на правах аренды.

У «тимау» есть приоритетное право на выкуп контракта Майкона, и если клуб повторит или улучшит предложение «Фламенго», то именно он получит возможность первым обсуждать условия полноценного контракта с хавбеком.

Отметим, что трансферное окно в Бразилии работает до 7 марта, поэтому времени у «Фламенго», «Шахтера» и «Коринтианса» на переговоры по Майкону не так и много.

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Майкон Фламенго Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Коринтианс
Источник O TV Foco
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