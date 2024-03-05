Фламенго сделал предложение Шахтеру о покупке полузащитника

Бразильский «Фламенго» намерен подписать 26-летнего центрального полузащитника «Шахтера» Майкона, который в настоящий момент на условиях аренды выступает за «Коринтианс».

По данным бразильских журналистов, «стервятники» уже направили предложение о покупке игрока непосредственно «Шахтеру», однако клубу предстоит пройти через ряд сложностей, чтобы осуществить сделку.

Прежде всего, «Коринтианс» имеет приоритетное право на выкуп контракта Майкона, из-за чего, если «Шахтер» примет предложение «Фламенго», «горняки» должны будут оповестить об этом «тимау» и если последние окажутся готовы заплатить аналогичную сумму, то именно им будет позволено договариваться с Майконом.

Кроме того, трансферное окно в Бразилии закрывается 7 марта, поэтому действовать «Фламенго» предстоит очень быстро и оперативно.

Также отмечается, что в «Коринтиансе» крайне заинтересованы в том, чтобы Майкон остался в их команде, ведь текущее арендное соглашение по футболисту у клуба рассчитано до 31 декабря.

Ранее Майкон заявлял, что по семейным причинам и из-за войны не хочет возвращаться в Украину.