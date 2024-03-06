СМИ раскрыли сумму, которую Фламенго дает Шахтеру за Майкона

Центральный полузащитник «Шахтера» Майкон, который ныне на правах аренды выступает за «Коринтианс», в ближайшие дни может сменить клуб, но остаться в Бразилии.

Конкретное предложение «горнякам» о покупке Майкона сделал «Фламенго».

Сообщается, что «стервятники» готовы отдать за хавбека 6 миллионов евро, а самому футболисту предлагают четырехлетнее трудовое соглашение.

Если «Шахтер» примет предложение «Фламенго», то у «Коринтианса» будет возможность повторить его и выкупить хавбека, так как именно «тимау» имеют приоритетное право на покупку Майкона, что прописано в арендном соглашении между бразильским и украинским клубами.

Контракт Майкона с «Шахтером» действует до 31 декабря 2026 года.