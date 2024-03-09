Нападающий Шахтера назвал Колос очень «грязным» в защите

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал матч 20-го тура УПЛ против «Колоса», в котором «горняки» победили 3:2.

«Во втором тайме мы показали характер и выполнили все указания тренера. Соперник хорошо защищался. Мы пропустили ужасный гол, это была командная ошибка. Но весь первый тайм мы были в атаке, всегда создавали моменты. «Колос» не смог удержаться все 90 минут, потому что это очень тяжело.

Мы знаем, что «Колос» соперник, который очень «грязный» в защите. Они меньше всех пропускают и меньше всех забивают в этом сезоне. Они хорошо играют в защите, но не так хорошо атакуют, против такого соперника всегда тяжело играть», – отметил Сикан.

Благодаря победе «Шахтер» вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ.