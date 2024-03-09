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Украина. Премьер лига
09 марта 2024, 00:22 |
229
1

Нападающий Шахтера назвал Колос очень «грязным» в защите

Даниил Сикан прокомментировал последний матч «горняков»

09 марта 2024, 00:22 |
229
1
Нападающий Шахтера назвал Колос очень «грязным» в защите
ФК Шахтер. Даниил Сикан

Нападающий «Шахтера» Даниил Сикан прокомментировал матч 20-го тура УПЛ против «Колоса», в котором «горняки» победили 3:2.

«Во втором тайме мы показали характер и выполнили все указания тренера. Соперник хорошо защищался. Мы пропустили ужасный гол, это была командная ошибка. Но весь первый тайм мы были в атаке, всегда создавали моменты. «Колос» не смог удержаться все 90 минут, потому что это очень тяжело.

Мы знаем, что «Колос» соперник, который очень «грязный» в защите. Они меньше всех пропускают и меньше всех забивают в этом сезоне. Они хорошо играют в защите, но не так хорошо атакуют, против такого соперника всегда тяжело играть», – отметил Сикан.

Благодаря победе «Шахтер» вышел на первое место в турнирной таблице УПЛ.

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Даниил Сикан Шахтер Донецк Колос Ковалевка Шахтер - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ-ТВ
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Микола Шафран
хватить нити..грайте вже пенальнікі.на себе дивіться чі по ігрі ви  в таблиці нитіки
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