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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 17:42 | Обновлено 08 марта 2024, 18:45
1218
0

Сабо раскритиковал игру Верес – Динамо и грандов УПЛ

Бывший тренер сборной Украины живет воспоминаниями

08 марта 2024, 17:42 | Обновлено 08 марта 2024, 18:45
1218
0
Сабо раскритиковал игру Верес – Динамо и грандов УПЛ
ФК Динамо Киев

Экс-наставник «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо поделился со Sport.ua мнением о матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги «Верес» – «Динамо» (1:1), попутно коснувшись темы состояния грандов украинского футбола – донецкого «Шахтера» и динамовского коллектива.

– Еще раньше, до этого поединка узнал, что встреча будет проходить вечером, когда стемнеет. Тогда же я позвонил одному политику, спросив: «Как же вы решаете вопрос экономии электроэнергии? Вы всем говорите вечером выключать телевизоры и утюги, а в Ровно на стадионе включение света сколько тянет?!» Где же экономия? Как же играть вечером, в такое трудное время для страны?! Разве так можно? Это, считаю, не нормально.

Я ожидал, что поединок в Ровно для динамовцев будет тяжелым. Почему? Потому что «Вересу» уже некуда отступать, ведь он находится в зоне «вылета». Сегодня оба наши гранды – как «Динамо», так и «Шахтер» - совсем не те команды, какими были раньше. Да и игроки у них не такие, о которых можно сказать – «супер». Пацанва – и все. А квалификации и понимания игры у них никакого нет. Мне жаль Александра Шовковского, особенно если учесть, что пенальти был назначен в самой концовке матча. В таких случаях команда, ведущая в счете, думает, что ей удастся защититься, поэтому во время атак соперника с навесными передачами и борьбой вблизи ворот теряет концентрацию. Это все – психология.

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Йожеф Сабо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Динамо Киев Верес Ровно Шахтер Донецк Верес - Динамо
Источник Sport.ua
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