Йожеф САБО: «Я очень хорошо знаю психологию Шовковского»
Экс-тренер «Динамо» – о первой потере очков новым тренером киевлян
В одном из матчей 20-го тура УПЛ произошла сенсация: аутсайдер соревнований, ровенский «Верес», неожиданно для всех сумел зацепиться за ничью в поединке с киевским «Динамо» – 1:1.
Эта игра проходила в Ровно, где еще в компенсированное ко второму тайму время в счете вели гости. Однако рефери Дмитрий Панчишин на 90+9-й минуте назначил в ворота «Динамо» пенальти, который реализовал черногорский легионер Марко Мрвалевич. Таким образом, прервалась шестиматчевая беспроигрышная серия Александра Шовковского во главе динамовской команды.
О неожиданности тура в интервью Sport.ua высказал мнение бывший игрок и главный тренер «Динамо» Йожеф Сабо:
– А могла ли иметь место недооценка «Вереса» со стороны столичной команды?
– Нет. Не думаю, что у Шовковского может такое быть. Я его психологию слишком хорошо знаю. Он настраивает команду самым серьезным образом. Это сто процентов.
– Что скажете о бурных событиях концовки матча?
– В компенсированное ко второму тайму время, когда в ворота «Динамо» был назначен пенальти, возникла стычка. Арбитра обступили игроки и стали бушевать эмоции, которые привели к букету желтых карточек. Наш футбол начинает походить на события, которые нередко случаются в английской Премьер-лиге, итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. Вот, скажем, недавно играла «Барселона» – так в том матче в течение десяти минут продолжалась ссора, а арбитру пришлось доставать из кармана красную карточку. Тоже из-за эпизода с пенальти. Рефери его все же назначил. Там, в ведущих чемпионатах Европы, что ни тур, то эмоции и распри на поле, желтые и красные карточки – все это есть. Но там большие деньги, а у нас что? Мизер.
– После матча динамовец Владислав Дубинчак признался, что он сразу же понял: если будет просмотр VAR, то пенальти назначат.
– Так бывает. Те рефери, которые выполняют роль видеоассистентов на VAR, смотрят-смотрят на спорный эпизод, а потом говорят главному арбитру: «Ты иди, посмотри. Нам кажется, что нарушение было. В конце концов, посмотри сам». Арбитр посмотрел – и сказал, что есть. Поэтому когда в подобных случаях судья идет смотреть на мониторе видеоповторы, то сто процентов, что он назначит пенальти.
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