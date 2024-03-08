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  4. Валерий КУЧЕРОВ: «Динамовцы ничем не удивили Верес»
Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 12:50 |
272
0

Валерий КУЧЕРОВ: «Динамовцы ничем не удивили Верес»

Игрок ровенчан о пенальте и ничьей с «Динамо»

08 марта 2024, 12:50 |
272
0
Валерий КУЧЕРОВ: «Динамовцы ничем не удивили Верес»
НК Верес. Валерий Кучеров

В 20-го туре чемпионата УПЛ по футболу «Верес» прервал выигрышную серию «Динамо», подписав мирное соглашение – 1:1.

Полузащитник ровенчан Валерий Кучеров в разговоре с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями о вчерашнем противостоянии:

– Динамовцы ничем не удивили, к их игровой структуре мы были готовы. Хотя быстрый гол киевлян где-то выбил нас из колеи и в первом тайме «Верес» не сумел продемонстрировать свой потенциал. Обидно, что хозяева не избежали этого пропущенного мяча в игровом эпизоде, где сначала мы могли выйти вперед.

– На чем акцентировал внимание в раздевалке рулевой Олег Шандрук во время перерыва?

– Просил прибавить в интенсивности, расчет был на то, что в составе гостей немало молодежи, которой не удастся поддерживать высокий темп. Этот план оправдал себя, в компенсированное время мы таки выровняли положение.

– Возможно вчера действиям гостей не хватало креатива из-за отсутствия в их рядах основных полузащитников Ярмоленко, Буяльского, Бражка?

– Об этом лучше поинтересоваться у них самих. Хотя, конечно, жаль, что из-за дисквалификации в Ровно не приехал опорный полузащитник Бражко. Он выступает на той же позиции, что я и поэтому интересно было бы что-то позаимствовать у него. Я считаю, что Бражко – украинский Родри, очень перспективный игрок и уже вскоре он громко заявит о себе и на международной арене. Думаю, что его киевлянам действительно не хватало.

– Сложилось впечатление, что под занавес матча динамовцы были заточены только на то, чтобы сохранить победный счет.

– Мени не корректно комментировать игру киевлян. Это компетенция тренерского штаба, какой тактики придерживаться, кого выпускать на замену. Но, на мой взгляд, мы своей настроенностью спастись от поражения, благодаря бешеной поддержке 12 игрока, таки заставили гостей действовать с оглядкой на тылы. Доволен я и тем, что именно после моей передачи в одно касание в ворота динамовцев был назначен пенальти.

– Но сначала арбитр в этом игровом эпизоде считал виновным ривненчанина Мрвалевича.

– Дело в том, что эпизод был очень динамичным, я и сам сначала не определился с тем кто же виноват при столкновении в штрафной площадке. Хорошо, что на матче работала система VAR, за которой и было последнее слово. Потому что когда мы уже после финального свистка просматривали видеоповтор этого момента, то было четко видно, что правила нарушил динамовец Бенито. Поэтому арбитр и отменил свое решение, наказав гостей пенальти.

– Все же, учитывая трудное турнирное положение «Вереса» нельзя сказать, что вчерашняя ничья – это большое достижение.

– Здесь важно, что мы продемонстрировали волевые качества и добились перелома в поединке, который начинался для нас неудачно, что прервали выигрышную серию динамовцев и свою-проигрышную. Убежден, что эта ничья в психологическом аспекте равнозначна победе. Она поможет поверить в свои силы, придаст сил. Это очень важно, потому что самое интересное в чемпионате УПЛ еще впереди. Приложим усилия, чтобы все для «Вереса» закончилось счастливо.

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Источник Sport.ua
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