РЕБРОВ: «Я доволен, что Лунин имеет практику. Рад, что забил Яремчук»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал подготовку к матчу плей-офф Евро-2024 против Боснии и Герцеговины, который состоится 21 марта.

- Благодарен нашим клубам, что предоставили нам возможность собраться раньше. Потому что сборная Боснии и Герцеговины собирается 18 марта, ведь у них только один игрок из национального чемпионата. У нас есть время и многие игроки, которые играют за рубежом, могут приехать раньше. Только Мудрик приедет 17-го, другие будут раньше. У нас есть время посмотреть на состояние игроков и решить, кто будет играть.

- Есть ли информация, что за травма у Зинченко и когда сможет вернуться на поле?

- Я на связи с Александром, я много с ним общаюсь, в курсе его травмы. Мы надеемся, что он будет в заявке. Не знаю, будет ли в составе, это уже решать тренеру. У него еще есть две игры: Лиги чемпионов и чемпионата. Будем смотреть. Главное, что он уже сейчас работает в общей группе, поэтому он вызван. Уверен, что он поможет сборной.

- Кого ожидать в воротах на матче с Боснией и Герцеговиной?

- Сейчас я не могу сказать. Я доволен, что Андрей Лунин имеет практику. Вчера смотрел матч «Бенфики», все наши основные вратари имеют практику. Непосредственно перед игрой решим этот вопрос, ведь еще есть игры и ЛЧ, и национальных чемпионатов.

- Что нужно Ванату, чтобы выйти на уровень форварда, каким были вы?

- На мой уровень? У него свой уровень. Я считаю, что у него достаточно высокий уровень, чтобы играть в сборной Украины. Поэтому он сюда вызывается.

- Кто из форвардов в каких кондициях?

- Я доволен, что играет Яремчук. Я рад, что он забил и играет в основном составе «Валенсии». Довбик, к сожалению, не забивает, но я вижу, как он работает на команду и команда ему доверяет. Считаю, что с форвардами более-менее. Посмотрим в тренировочном процессе, посмотрим, учитывая соперника, кто будет играть в этой встрече.

Я доволен, что Сикан играет на своей позиции. Раньше он очень много выходил на позиции вингера. Я не говорю, что плохо играл, но это не его позиция. Мне очень нравится его желание играть за «Шахтер», за национальную сборную. Поэтому мы его вызываем. Надеемся, что он с удовольствием приедет.

- Летом придется решать клубам, отпускать ли игроков в олимпийскую сборную. Допускаете ситуацию, что украинские топ-клубы не захотят их отпускать?

- Мы все должны помогать Руслану Ротаню, чтобы у него была конкурентоспособная сборная. Мы впервые попали на Олимпиаду, у нас вообще нет такого опыта. Но это и время, когда «Динамо» и «Шахтер» будут играть решающие матчи квалификации. Надо разговаривать с клубами, с тренерами. Появление Украины на международной арене - это очень важно. Мы попробуем все возможное, чтобы не только наши, но и иностранные клубы отпустили наших игроков на Олимпиаду.

- Не было ли просьбы молодежной сборной по Ванату?

- Для меня важно, чтобы в сборной были разноплановые игроки, даже на позиции нападающего. Ванат не такой, как Довбик, или Яремчук. Я вызываю больше нападающих, потому что никогда не знаешь, игрок какого плана тебе понадобится в игре. Я видел Ваната и на тренировках, и в матчах «Динамо». Уверен, что он нам поможет.

– Можем ли мы говорить, что Владимир Бражко займет в команде место Тараса Степаненко, который нынче травмирован?

– Бражко вызван не потому, что получил травму Степаненко. Мы желаем Тарасу скорейшего восстановления. Возможно, мы его вызовем на вторую встречу, все зависит от динамики восстановления. А Владимир заслуживает вызова в сборную своей игрой за молодежку, он постоянно выходит на поле в составе "Динамо". Время движется вперед – мы должны использовать молодых игроков в первой сборной. Это важный вызов как для Бражко, так и для игроков молодежной команды, которые это видят. Мы и в дальнейшем будем привлекать этих футболистов к работе в первой команде.

– Андрей Ярмоленко не успел восстановиться после травмы. Говорили ли вы с ним и о чем?

– О футболе. Я со всеми разговариваю. Жаль, что Андрей не восстановился, он очень хотел помочь сборной и "Динамо". Я желаю ему скорейшего восстановления, он нам нужен. К сожалению, сейчас он еще не в том состоянии. Посмотрим, что будет дальше.

– Что вы можете сказать о наших соперниках – боснийцах?

– Пятое место в группе – не то, чего они заслуживали. Саво Милошевич после своего прихода делал очень большую ротацию, смотрел всех игроков. Мы пересмотрели много матчей боснийцев. Почти все их футболисты играют в Европе. Это крепкая команда, мы должны быть готовыми к ней. Но также надо думать о себе. Не надо говорить очень много о сопернике. Мы должны серьезно подготовиться, уверен, все в наших силах.

– Считаете ли вы, что чем больше украинских игроков будет выступать в Европе, тем удобнее будет для вас?

– Для Украины очень важно, что многие игроки выезжают за границу и пробуют себя в других чемпионатах. Я помню еще по Ярмоленко, который много лет играл в Украине. Я видел, что он перерос наш чемпионат. Я считаю, что для сборной и нас сейчас очень важно, чтобы игроки выезжали, играли и показывали, что Украина существует. Простой пример: когда я с "Динамо" отыграл два сезона, то видел, что игроки уже не мотивированы так, как раньше. Если ты проводишь несколько сезонов в отечественном чемпионате, то хочешь перейти на другой уровень. Мотивация играть за рубежом, считаю, есть у каждого игрока.

– Считаете ли вы, что выбор агента для молодого футболиста важен для ускорения трансфера за границу? Может ли игрок посоветоваться с вами по этому вопросу?

– Если это лично – могут. От агента сейчас очень многое зависит. Я разговариваю и работаю с агентами, которым я доверяю, ведь сейчас много не очень честных, которые пытаются не помочь, а заработать какие-то деньги. Поэтому если игроки ко мне обращаются, то я могу высказать свое личное мнение, что-то посоветовать.

– Вы предложили вернуть чемпионат Украины U-21. Мнения разделились – некоторые клубы категорически против. На каком этапе сейчас развитие этой идеи?

– Когда я разговариваю с тренерами команд, то они почти все за. С другой стороны, сейчас очень много команд, которые используют игроков U-19, даже не U-21. Сейчас, уверен, невозможно вернуть этот чемпионат, но в будущем буду разговаривать с клубами, как-то будем решать этот вопрос.

– Рассматривали ли вы изменения в схеме игры на поединок с боснийцами?

– Да, рассматривал. Сейчас точно не надо об этом разговаривать. Очень важно, чтобы все игроки прибыли без травм. Мы объявили список, но впереди еще есть матчи. Я надеюсь, что все будет нормально. Когда игроки приедут в лагерь сборной, мы посмотрим, в каком они состоянии. У нас нет игроков, чтобы мы могли использовать три-четыре тактики. Непосредственно перед игрой все решим.

– Вы сейчас совмещаете две должности. Не мешает ли это тренировать сборную Украины? Над чем работаете, как вице-президент УАФ?

– Я выполняю те же функции. Да, я вице-президент УАФ, но моими обязанностями являются контролировать все сборные Украины. Это то, чем я занимался раньше, и мне это нравится.

– Будет ли мешать сборной Украины статус фаворита в матче с Боснией и Герцеговиной?

– Мне он не вообще мешает, надеюсь, игрокам тоже. Помню, когда Италия была фаворитом, мы должны были их побеждать на последних минутах. Матч может складываться по-разному, как это вчера случилось с «Динамо». Надо думать о себе, мощно готовиться. Важно быть ментально готовым к поединкам, которые решают судьбу выхода на Евро. С другой стороны, мы уже имеем опыт игр в плей-офф – в прошлый раз противостояли Шотландии и Уэльсу. Это не впервые для наших футболистов, уверен, что они готовы. Мы играем на выезде – это всегда очень трудно. Однако сейчас вызвано много игроков с опытом не только игр в чемпионате Украины, но и на международной арене. Я уверен в этих исполнителях.

– Зимой вы посетили расположение наших клубов на сборах. Заметили ли вы, что тренеры клубов УПЛ интересуются вашими идеями?

– У нас достаточно высокий уровень тренеров в УПЛ. Я видел много клубов, разговаривал с тренерами. Если им что-то нужно от меня – я всегда открыт. Мне тоже это интересно. Если кто-то обратится, то я всегда рад помочь. Сейчас в нашем чемпионате очень тяжелое время. Я благодарен всем тренерам, иностранным специалистам, которые работают в Украине. Со своей стороны окажу любую помощь. В Турции я был почти неделю, смотрел очень много тренировок. Я вижу, что уровень достаточно высокий. Начало второго круга показывает, что ведется бескомпромиссная борьба, не только за первые места. Очень важно закончить этот чемпионат и работать дальше.

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