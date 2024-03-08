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Украина. Премьер лига
08 марта 2024, 11:44 | Обновлено 08 марта 2024, 12:16
1626
1

Милевский эмоционально отреагировал на ничью Динамо в матче с Вересом

Киевский клуб упустил победу на последних минутах

08 марта 2024, 11:44 | Обновлено 08 марта 2024, 12:16
1626
1
Милевский эмоционально отреагировал на ничью Динамо в матче с Вересом
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский прокомментировал ничью «бело-синих» в матче 20-го тура УПЛ против «Вереса» (1:1). Киевляне упустили победу на последней минуте и пропустили с пенальти.

«Как можно бл**ь 1:1 с «Вересом» закончить? Когда я отошел, выигрывали... говорят, что Бенито пенальти привез? Потеряли очки, очень плохо», – рассказал Артем в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что между бывшими игроками «Динамо» Артемом Милевским и Александром Алиевым возник конфликт.

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Артем Милевский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Верес - Динамо
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stalevar1250
Тёма, раз тебе плохо, прими пилюли и болей 😆😆
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