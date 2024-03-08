Милевский эмоционально отреагировал на ничью Динамо в матче с Вересом

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский прокомментировал ничью «бело-синих» в матче 20-го тура УПЛ против «Вереса» (1:1). Киевляне упустили победу на последней минуте и пропустили с пенальти.

«Как можно бл**ь 1:1 с «Вересом» закончить? Когда я отошел, выигрывали... говорят, что Бенито пенальти привез? Потеряли очки, очень плохо», – рассказал Артем в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что между бывшими игроками «Динамо» Артемом Милевским и Александром Алиевым возник конфликт.