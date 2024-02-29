Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Ранее Алиев заявил, что Милевского для него больше не существует
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский отреагировал на критику в свою сторону от экс-динамовца Александра Алиева, ранее заявившего, что Милевского для него больше не существует.
Ранее Милевский назвал «очень глупым поступком», что Алиев публично рассказал о его состоянии здоровья.
«Через что так отреагировал Алиев? Я только сказал, что не нужно выносить все в СМИ. И все. Я никому не хамил и никого не обзывал. Я даже разговаривать так не умею, как этот хабаровский бык и не буду так делать. Я не буду упускаться до уровня этого человека», – рассказал Милевский.
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