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  4. Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Украина. Премьер лига
29 февраля 2024, 11:29 |
1593
1

Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт

Ранее Алиев заявил, что Милевского для него больше не существует

29 февраля 2024, 11:29 |
1593
1
Милевский жестко ответил Алиеву. У бывших игроков Динамо конфликт
Instagram. Александр Алиев и Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины по футболу 39-летний Артем Милевский отреагировал на критику в свою сторону от экс-динамовца Александра Алиева, ранее заявившего, что Милевского для него больше не существует.

Ранее Милевский назвал «очень глупым поступком», что Алиев публично рассказал о его состоянии здоровья.

«Через что так отреагировал Алиев? Я только сказал, что не нужно выносить все в СМИ. И все. Я никому не хамил и никого не обзывал. Я даже разговаривать так не умею, как этот хабаровский бык и не буду так делать. Я не буду упускаться до уровня этого человека», – рассказал Милевский.

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Динамо Киев Александр Алиев Артем Милевский
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Burevestnik
кєнти розіср...ся? 
разом приймуть по пляшці віскаря - і помиряться.  
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