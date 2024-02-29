Александр АЛИЕВ: «Очень много людей готовы разбить харю Милевскому»

Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев жестко высказался про свеого экс-партнера по команде Артема Милевского.

«Хочу вам сказать одно, чтобы вы все знали, чтобы мне больше никто ничего не писал. Я с ним не общался. После тех слов, которые он сказал, для меня этот человек больше не существует.

Очень много людей, моих близких, с кем я служу, езжу на передок, говорят мне, что если они этого п*****а увидят, это про Милевского, они просто разобьют ему харю. Я просил сделать все возможное, чтобы этого не делали», – сказал Алиев в прямом эфире в Instagram.

Ранее Милевский назвал «очень глупым поступком» то, что Алиев публично рассказал о его состоянии здоровья:

– Раз уже Саша Алиев рассказал всю эту историю в прессу... Я думаю, это очень глупый поступок.

– Глупый?

– Да, с его стороны. Потому что...

– С тобой он не утверждал?

– Конечно нет. Когда я... Я уже могу сейчас говорить, хотя я не собирался никому это рассказывать, условно говоря. Это моя ситуация, об этом знали изначально буквально считанные люди.

Но так как он рассказал всем направо и налево, что я в коме – придется рассказать эту историю, — cказал Милевский.