Александр АЛИЕВ: «Очень много людей готовы разбить харю Милевскому»
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины жестко высказался про Артема
Бывший игрок «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев жестко высказался про свеого экс-партнера по команде Артема Милевского.
«Хочу вам сказать одно, чтобы вы все знали, чтобы мне больше никто ничего не писал. Я с ним не общался. После тех слов, которые он сказал, для меня этот человек больше не существует.
Очень много людей, моих близких, с кем я служу, езжу на передок, говорят мне, что если они этого п*****а увидят, это про Милевского, они просто разобьют ему харю. Я просил сделать все возможное, чтобы этого не делали», – сказал Алиев в прямом эфире в Instagram.
Ранее Милевский назвал «очень глупым поступком» то, что Алиев публично рассказал о его состоянии здоровья:
– Раз уже Саша Алиев рассказал всю эту историю в прессу... Я думаю, это очень глупый поступок.
– Глупый?
– Да, с его стороны. Потому что...
– С тобой он не утверждал?
– Конечно нет. Когда я... Я уже могу сейчас говорить, хотя я не собирался никому это рассказывать, условно говоря. Это моя ситуация, об этом знали изначально буквально считанные люди.
Но так как он рассказал всем направо и налево, что я в коме – придется рассказать эту историю, — cказал Милевский.
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