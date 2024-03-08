Анатолий ТРУБИН: «У нас есть второй матч, чтобы изменить все»
Голкипер «Бенфики» – о ничьей с «Рейнджерс»
Украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин на своей странице в Инстаграме прокомментировал домашнюю ничью «Орлов» с «Рейнджерс» со счетом 2:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:
«Мы понимаем, какое настроение принес этот результат. Но у нас есть второй матч, чтобы изменить все. Мы разочарованы, но мотивированы показать лучший результат в следующем матче», – написал Трубин.
Напомним, голкипер сборной Украины вышел в основе «Бенфики» на матч с «Рейнджерс» и провел на поле все 90 минут.
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