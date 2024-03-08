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  4. Анатолий ТРУБИН: «У нас есть второй матч, чтобы изменить все»
Лига Европы
08 марта 2024, 11:07 |
384
0

Анатолий ТРУБИН: «У нас есть второй матч, чтобы изменить все»

Голкипер «Бенфики» – о ничьей с «Рейнджерс»

08 марта 2024, 11:07 |
384
0
Анатолий ТРУБИН: «У нас есть второй матч, чтобы изменить все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин на своей странице в Инстаграме прокомментировал домашнюю ничью «Орлов» с «Рейнджерс» со счетом 2:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Мы понимаем, какое настроение принес этот результат. Но у нас есть второй матч, чтобы изменить все. Мы разочарованы, но мотивированы показать лучший результат в следующем матче», – написал Трубин.

Напомним, голкипер сборной Украины вышел в основе «Бенфики» на матч с «Рейнджерс» и провел на поле все 90 минут.

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Анатолий Трубин Бенфика Глазго Рейнджерс Лига Европы
Источник Instagram
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