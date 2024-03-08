Анатолий ТРУБИН: «У нас есть второй матч, чтобы изменить все»

Украинский голкипер португальской «Бенфики» Анатолий Трубин на своей странице в Инстаграме прокомментировал домашнюю ничью «Орлов» с «Рейнджерс» со счетом 2:2 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы:

«Мы понимаем, какое настроение принес этот результат. Но у нас есть второй матч, чтобы изменить все. Мы разочарованы, но мотивированы показать лучший результат в следующем матче», – написал Трубин.

Напомним, голкипер сборной Украины вышел в основе «Бенфики» на матч с «Рейнджерс» и провел на поле все 90 минут.