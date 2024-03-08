Индиан-Уэллс. Цуренко стартовала с победы

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на престижном хардовом турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

В первом раунде украинка в двух сетах уверенно обыграла хозяйку соревнований, американского квалифаера Лив Ховд, отдав ей лишь 4 гейма. Матч продолжался лишь 1 час и 6 минут.

WTA Индиан-Уэллс. Первый раунд

Лив Ховд (США) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 1:6

Во втором раунде Цуренко сыграет с еще одной американкой, 23-й сеяной Эммой Наварро, для которой это будет стартовый матч на турнире.