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  4. Индиан-Уэллс. Цуренко стартовала с победы
WTA
08 марта 2024, 07:13 |
163
0

Индиан-Уэллс. Цуренко стартовала с победы

Украинка справилась с Лив Ховд

08 марта 2024, 07:13 |
163
0
Индиан-Уэллс. Цуренко стартовала с победы
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на престижном хардовом турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.

В первом раунде украинка в двух сетах уверенно обыграла хозяйку соревнований, американского квалифаера Лив Ховд, отдав ей лишь 4 гейма. Матч продолжался лишь 1 час и 6 минут.

WTA Индиан-Уэллс. Первый раунд

Лив Ховд (США) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 1:6

Во втором раунде Цуренко сыграет с еще одной американкой, 23-й сеяной Эммой Наварро, для которой это будет стартовый матч на турнире.

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Источник Sport.ua
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