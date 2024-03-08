WTA08 марта 2024, 07:13 |
163
0
Индиан-Уэллс. Цуренко стартовала с победы
Украинка справилась с Лив Ховд
08 марта 2024, 07:13 |
163
0
Украинская теннисистка Леся Цуренко успешно стартовала на престижном хардовом турнире WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.
В первом раунде украинка в двух сетах уверенно обыграла хозяйку соревнований, американского квалифаера Лив Ховд, отдав ей лишь 4 гейма. Матч продолжался лишь 1 час и 6 минут.
WTA Индиан-Уэллс. Первый раунд
Лив Ховд (США) – Леся Цуренко (Украина) – 3:6, 1:6
Во втором раунде Цуренко сыграет с еще одной американкой, 23-й сеяной Эммой Наварро, для которой это будет стартовый матч на турнире.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 марта 2024, 23:29 3
Известный эксперт – о пенальти в ворота киевлян
Теннис | 07 марта 2024, 14:35 1
Марта любит эстетические фотосессии, но не вульгарные
Футбол | 07.03.2024, 20:41
Футбол | 07.03.2024, 07:32
Бокс | 08.03.2024, 01:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.03.2024, 17:14 8
07.03.2024, 13:53 13
07.03.2024, 07:01 11
06.03.2024, 07:20
07.03.2024, 12:04 11
06.03.2024, 07:25
07.03.2024, 10:01 7
Футбол