WTA07 марта 2024, 14:47 |
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Леся Цуренко – Лив Ховд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Индиан-Уэллс
07 марта 2024, 14:47 |
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8 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче первого раунда основы украинка сыграет против Лив Ховд из США (№286 WTA). Встерча состоится на корте №6 четвретым запуском после матча Таунсенд – Линетт. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против 23-й сеяной Эммы Наварро из США.
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