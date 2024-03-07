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  4. Леся Цуренко – Лив Ховд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
07 марта 2024, 14:47 |
496
0

Леся Цуренко – Лив Ховд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Индиан-Уэллс

07 марта 2024, 14:47 |
496
0
Леся Цуренко – Лив Ховд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

8 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№37 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче первого раунда основы украинка сыграет против Лив Ховд из США (№286 WTA). Встерча состоится на корте №6 четвретым запуском после матча Таунсенд – Линетт. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 01:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против 23-й сеяной Эммы Наварро из США.

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Леся Цуренко WTA Индиан-Уэллс смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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