Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Глава КДК УАФ: Задержка начала матча является нарушением регламентных норм
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 23:45 | Обновлено 07 марта 2024, 23:55
518
0

Глава КДК УАФ: Задержка начала матча является нарушением регламентных норм

В 19-м туре УПЛ 6 матчей из 8 начались с задержкой, по словам Виталия Наума

07 марта 2024, 23:45 | Обновлено 07 марта 2024, 23:55
518
0
Глава КДК УАФ: Задержка начала матча является нарушением регламентных норм
ФК Оболонь

Глава КДК УАФ Виталий Наум прокомментировал ситуацию со штрафами за нарушение регламентных норм:

«Согласно материалам, полученным от УПЛ, относительно нарушений, которые имели место во время матчей 18-го и 19-го туров УПЛ, большинство из этих нарушений – это задержка начала матча. В частности, в 19-м туре 6 из 8 матчей начались с задержкой.

Задержка начала матча нарушение регламентных норм. За это нарушение предусмотрена санкция – обязательный денежный взнос от 5000 грн. Но в большинстве случаев КДК УАФ учел смягчающие обстоятельства и штраф был уменьшен.

Учитывая распространение отдельных СМИ информации с элементами манипуляции, обращаю внимание, что команды обязаны соблюдать обратный отсчет времени до матча (countdown) с подробным поминутным планом и осуществлять все предматчевые мероприятия в соответствии с ним.

В свою очередь, прошу представителей СМИ не манипулировать информацией относительно отдельных решений КДК УАФ, особенно касающихся участия в предматчевых мероприятиях представителей Сил обороны Украины. Ведь именно благодаря нашим защитникам мы имеем возможность проводить футбольные матчи на территории Украины».

На «Оболонь» и «Черноморец» был наложен штраф, поскольку матч 18-го тура УПЛ начался с опозданием из-за символического удара военного.

По теме:
Александр КАРАВАЕВ: «Все команды на нас настраиваются»
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
Тренер Вереса: «Хорошо, что у судьи есть возможность пересмотреть эпизод»
КДК УАФ чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса штрафы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Черноморец
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верес – Динамо – 1:1. Пенальти на 90+8 минуте. Видео голов и обзор
Футбол | 07 марта 2024, 21:12 0
Верес – Динамо – 1:1. Пенальти на 90+8 минуте. Видео голов и обзор
Верес – Динамо – 1:1. Пенальти на 90+8 минуте. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Украины

Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Футбол | 07 марта 2024, 00:29 2
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол
Известна оценка Лунина за игру ЛЧ с РБ Лейпциг, в которой он пропустил гол

«Реал» сыграл вничью 1:1 и вышел в четвертьфинал турнира

ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
Теннис | 07.03.2024, 10:01
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
ВИДЕО. Американка украинского происхождения довела Андрееву до слез в США
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Футбол | 07.03.2024, 19:09
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Футбол | 07.03.2024, 13:53
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
07.03.2024, 20:41 188
Футбол
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
07.03.2024, 07:01 11
Футбол
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
Анчелотти оценил матч Лиги чемпионов с РБ Лейпциг, в котором Лунину забили
07.03.2024, 07:11
Футбол
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Верес – Динамо
07.03.2024, 15:01 6
Футбол
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?
06.03.2024, 07:25
Теннис
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
06.03.2024, 14:50 10
Футбол
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
06.03.2024, 07:20
Бокс
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
Европейский гранд интересуется Зинченко. Известно, сколько просит Арсенал
06.03.2024, 17:14 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем