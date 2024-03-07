Глава КДК УАФ: Задержка начала матча является нарушением регламентных норм

Глава КДК УАФ Виталий Наум прокомментировал ситуацию со штрафами за нарушение регламентных норм:

«Согласно материалам, полученным от УПЛ, относительно нарушений, которые имели место во время матчей 18-го и 19-го туров УПЛ, большинство из этих нарушений – это задержка начала матча. В частности, в 19-м туре 6 из 8 матчей начались с задержкой.

Задержка начала матча нарушение регламентных норм. За это нарушение предусмотрена санкция – обязательный денежный взнос от 5000 грн. Но в большинстве случаев КДК УАФ учел смягчающие обстоятельства и штраф был уменьшен.

Учитывая распространение отдельных СМИ информации с элементами манипуляции, обращаю внимание, что команды обязаны соблюдать обратный отсчет времени до матча (countdown) с подробным поминутным планом и осуществлять все предматчевые мероприятия в соответствии с ним.

В свою очередь, прошу представителей СМИ не манипулировать информацией относительно отдельных решений КДК УАФ, особенно касающихся участия в предматчевых мероприятиях представителей Сил обороны Украины. Ведь именно благодаря нашим защитникам мы имеем возможность проводить футбольные матчи на территории Украины».

На «Оболонь» и «Черноморец» был наложен штраф, поскольку матч 18-го тура УПЛ начался с опозданием из-за символического удара военного.