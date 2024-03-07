В Оболони отреагировали на штраф УАФ из-за символического удара военного

Сегодня, 7 марта, украинский журналист Владимир Зверов сообщил, что на «Оболонь» и «Черноморец» был наложен штраф, из-за матча 18-го тура УПЛ, который начался с опозданием из-за символического удара военного.

Эту информацию подтвердил директор «Оболони» Александр Резниченко, прокомментировавший эту ситуацию.

«Нас действительно оштрафовали. И для нас это стало большим удивлением. Вчера в клуб поступило решение главы КДК УАФ Виталия Наума о том, что мы нарушили регламент.

Делегат УАФ Юрий Нестрига в своем рапорте сделал вывод: «В предматчевых мероприятиях не было заложено время для символического удара, что сместило начало игры на одну минуту.

Это неправда! Перед началом матча мы предоставили делегату письмо, в котором пунктом 18 было написано, что планируется символический удар военным. Также на совещании перед матчем я сказал, что у нас нет стопроцентной уверенности, что военный приедет на матч.

На нас наложили штраф в размере трех тысяч гривен», – рассказал Резниченко.