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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 18:30 |
1832
3

В Оболони отреагировали на штраф УАФ из-за символического удара военного

В киевской команде подтвердили эту информацию

07 марта 2024, 18:30 |
1832
3
В Оболони отреагировали на штраф УАФ из-за символического удара военного
ФК Оболонь

Сегодня, 7 марта, украинский журналист Владимир Зверов сообщил, что на «Оболонь» и «Черноморец» был наложен штраф, из-за матча 18-го тура УПЛ, который начался с опозданием из-за символического удара военного.

Эту информацию подтвердил директор «Оболони» Александр Резниченко, прокомментировавший эту ситуацию.

«Нас действительно оштрафовали. И для нас это стало большим удивлением. Вчера в клуб поступило решение главы КДК УАФ Виталия Наума о том, что мы нарушили регламент.

Делегат УАФ Юрий Нестрига в своем рапорте сделал вывод: «В предматчевых мероприятиях не было заложено время для символического удара, что сместило начало игры на одну минуту.

Это неправда! Перед началом матча мы предоставили делегату письмо, в котором пунктом 18 было написано, что планируется символический удар военным. Также на совещании перед матчем я сказал, что у нас нет стопроцентной уверенности, что военный приедет на матч.

На нас наложили штраф в размере трех тысяч гривен», – рассказал Резниченко.

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Владимир Зверов чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса штрафы Украинская Премьер-лига Оболонь Киев КДК УАФ Оболонь - Черноморец Александр Резниченко
Источник Украинский футбол
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Комментарии 3
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valerafan1
Хочеться запитати у віталія наума та юрія нестриги: ви люди чи нелюди? А відповідь тут одна - це гниди. Таким особам не місце в футболі. Воїнам-ветеранам потрібно розібратися з цим випадком. Чим цей випадок відрізняється від того, коли перевізники не хочуть безкоштовно везти воїнів? Шевченко відзовись, ау.....
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+5
Fant24
Таке тільки в Україні може бути 
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+2
turist86
Ганьба УАФ!   Шева, ти не з того почав роботу!
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+2
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