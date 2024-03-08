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Серветт
07.03.2024 22:00 – FT 0 : 0
Виктория Пльзень
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Лига конференций
08 марта 2024, 00:10 | Обновлено 08 марта 2024, 00:21
52
1

Фиорентина выиграла триллер у Маккаби Х, победы Фенербахче и Динамо Загреб

Вечером 7 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций

08 марта 2024, 00:10 | Обновлено 08 марта 2024, 00:21
52
1
Фиорентина выиграла триллер у Маккаби Х, победы Фенербахче и Динамо Загреб
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 7 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Итальянская Фиорентина выиграла триллер у Маккаби из Хайфы (4:3), забив победный гол на 90+5 минуте.

Комфортные победы одержали Фенербахче и Динамо Загреб.

Ниже приведены результаты второго блока матчей. Ответные поединки пройдут 14 марта.

Лиги конференций. 1/8 финала

Первые матчи, 7 марта

Динамо Загреб (Хорватия) – ПАОК (Греция) – 2:0

Голы: Бруно Петкович, 37, 71

Маккаби Хайфа (Израиль) – Фиорентина (Италия) – 3:4

Голы: Сек, 12, Кинда, 29, Халайли, 67 – Нзола, 2, Бельтран, 58, Мандрагора, 73, Барак, 90+5

Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Фенербахче (Турция) – 0:3

Голы: Миши Батшуайи, 20, Джейден Остерволде, 84, Душан Тадич, 90+4 (пен).

Серветт (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 0:0

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Источник Sport.ua
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Octopus
Офигеть, даже фиалки выиграли. Италия за один день +1 очко в свой рейтинг.
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