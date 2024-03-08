Фиорентина выиграла триллер у Маккаби Х, победы Фенербахче и Динамо Загреб
Вечером 7 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций
Вечером 7 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций.
Итальянская Фиорентина выиграла триллер у Маккаби из Хайфы (4:3), забив победный гол на 90+5 минуте.
Комфортные победы одержали Фенербахче и Динамо Загреб.
Ниже приведены результаты второго блока матчей. Ответные поединки пройдут 14 марта.
Лиги конференций. 1/8 финала
Первые матчи, 7 марта
Динамо Загреб (Хорватия) – ПАОК (Греция) – 2:0
Голы: Бруно Петкович, 37, 71
Маккаби Хайфа (Израиль) – Фиорентина (Италия) – 3:4
Голы: Сек, 12, Кинда, 29, Халайли, 67 – Нзола, 2, Бельтран, 58, Мандрагора, 73, Барак, 90+5
Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Фенербахче (Турция) – 0:3
Голы: Миши Батшуайи, 20, Джейден Остерволде, 84, Душан Тадич, 90+4 (пен).
Серветт (Швейцария) – Виктория Пльзень (Чехия) – 0:0
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