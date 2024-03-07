Аякс и Астон Вилла разошлись миром в ЛК, разгромы от Лилля и Маккаби Т-А
Вечером 7 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций
Вечером 7 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций.
Аякс и Астон Вилла разошлись миром (0:0). Разгромами потрясли своих соперников Лилль и Маккаби Т-А.
Ниже приведены результаты первого блока матчей.
Лиги конференций. 1/8 финала
Первые матчи, 7 марта
Аякс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия) – 0:0
Мольде (Норвегия) – Брюгге (Бельгия) – 2:1
Голы: Стеневик, 43, Гульбрандсен, 90+2 – де Куйпер, 84
Олимпиакос Пирей (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:4
Голы: Эль-Кааби, 13 – Захави, 4, 30, Шахар, 9, Перец, 74
Штурм Грац (Австрия) – Лилль (Франция) – 0:3
Голы: Дэвид, 28, 51, Жегрова, 71
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