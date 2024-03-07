Аякс и Астон Вилла разошлись миром в ЛК, разгромы от Лилля и Маккаби Т-А

Вечером 7 марта состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги конференций.

Аякс и Астон Вилла разошлись миром (0:0). Разгромами потрясли своих соперников Лилль и Маккаби Т-А.

Ниже приведены результаты первого блока матчей.

Лиги конференций. 1/8 финала

Первые матчи, 7 марта

Аякс (Нидерланды) – Астон Вилла (Англия) – 0:0

Мольде (Норвегия) – Брюгге (Бельгия) – 2:1

Голы: Стеневик, 43, Гульбрандсен, 90+2 – де Куйпер, 84

Олимпиакос Пирей (Греция) – Маккаби Тель-Авив (Израиль) – 1:4

Голы: Эль-Кааби, 13 – Захави, 4, 30, Шахар, 9, Перец, 74

Штурм Грац (Австрия) – Лилль (Франция) – 0:3

Голы: Дэвид, 28, 51, Жегрова, 71