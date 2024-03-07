СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
Известный эксперт – о пенальти в ворота киевлян
В сегодняшнем поединке 20-го тура чемпионата УПЛ между «Вересом» и «Динамо» ровенчане спаслись от поражения благодаря реализованному в компенсированное время 11-метровому удару.
Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку эпизоду с назначением пенальти:
«Арбитр Дмитрий Панчишин умело контролировал ход событий на поле, но в компенсированное время несколько испортил впечатление. Хорошо, что подстраховала система VAR. Ведь он находился в нескольких метрах от игрового момента, когда столкнулись в штрафной площадке легионеры: Мрвалевич и Бенито и четко должен был видеть, что в динамике киевлянин не успевал и нарушил правила.
Рефери почему-то считал виновным ровенчанина. И если откровенно, мне не понятно было поведение футболистов «Вереса» из-за чего дело дошло до толкотни. Похоже, они забыли, что в таких случаях последнее слово всегда за системой VAR, которая работала на матче. Арбитр VAR Виталий Романов посоветовал Дмитрию Панчишину пересмотреть видеозапись этого эпизода, и в итоге в ворота гостей был справедливо назначен пенальти.
На мой взгляд, сегодня по уровню подготовки динамовцы превосходили «Верес», а вот настроенность сыграть через не могу была выше у ровенчан. Это и помогло хозяевам сыграть вничью с грандом украинского футбола».
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Так що арбітр ще й пожалів столичних симулянтів-імітаторів з колись великого футбольного клубу.
Арбітр - молодець. Уважно передивився важкий епізод і прийняв правильне рішення.
А лакеям Суркісів тільки те і залишається, що мутити воду. Для цього вони і існують.