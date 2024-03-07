СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»

В сегодняшнем поединке 20-го тура чемпионата УПЛ между «Вересом» и «Динамо» ровенчане спаслись от поражения благодаря реализованному в компенсированное время 11-метровому удару.

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку эпизоду с назначением пенальти:

«Арбитр Дмитрий Панчишин умело контролировал ход событий на поле, но в компенсированное время несколько испортил впечатление. Хорошо, что подстраховала система VAR. Ведь он находился в нескольких метрах от игрового момента, когда столкнулись в штрафной площадке легионеры: Мрвалевич и Бенито и четко должен был видеть, что в динамике киевлянин не успевал и нарушил правила.

Рефери почему-то считал виновным ровенчанина. И если откровенно, мне не понятно было поведение футболистов «Вереса» из-за чего дело дошло до толкотни. Похоже, они забыли, что в таких случаях последнее слово всегда за системой VAR, которая работала на матче. Арбитр VAR Виталий Романов посоветовал Дмитрию Панчишину пересмотреть видеозапись этого эпизода, и в итоге в ворота гостей был справедливо назначен пенальти.

На мой взгляд, сегодня по уровню подготовки динамовцы превосходили «Верес», а вот настроенность сыграть через не могу была выше у ровенчан. Это и помогло хозяевам сыграть вничью с грандом украинского футбола».