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  4. СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 23:29 | Обновлено 07 марта 2024, 23:33
1314
2

СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»

Известный эксперт – о пенальти в ворота киевлян

07 марта 2024, 23:29 | Обновлено 07 марта 2024, 23:33
1314
2
СТУПАР: «Судья матча Верес – Динамо в конце поединка испортил впечатление»
УПЛ

В сегодняшнем поединке 20-го тура чемпионата УПЛ между «Вересом» и «Динамо» ровенчане спаслись от поражения благодаря реализованному в компенсированное время 11-метровому удару.

Известный в прошлом рефери Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua дал свою оценку эпизоду с назначением пенальти:

«Арбитр Дмитрий Панчишин умело контролировал ход событий на поле, но в компенсированное время несколько испортил впечатление. Хорошо, что подстраховала система VAR. Ведь он находился в нескольких метрах от игрового момента, когда столкнулись в штрафной площадке легионеры: Мрвалевич и Бенито и четко должен был видеть, что в динамике киевлянин не успевал и нарушил правила.

Рефери почему-то считал виновным ровенчанина. И если откровенно, мне не понятно было поведение футболистов «Вереса» из-за чего дело дошло до толкотни. Похоже, они забыли, что в таких случаях последнее слово всегда за системой VAR, которая работала на матче. Арбитр VAR Виталий Романов посоветовал Дмитрию Панчишину пересмотреть видеозапись этого эпизода, и в итоге в ворота гостей был справедливо назначен пенальти.

На мой взгляд, сегодня по уровню подготовки динамовцы превосходили «Верес», а вот настроенность сыграть через не могу была выше у ровенчан. Это и помогло хозяевам сыграть вничью с грандом украинского футбола».

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Мирослав Ступар инсайд Верес Ровно Динамо Киев Верес - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Nick.Grabowski
За симуляцію після грубого фолу - гравця ДК можна було вилучати з поля. Це крім призначення пенальті у ворота ДК.
Так що арбітр ще й пожалів столичних симулянтів-імітаторів з колись великого футбольного клубу.
Арбітр - молодець. Уважно передивився важкий епізод і прийняв правильне рішення. 
А лакеям Суркісів тільки те і залишається, що мутити воду. Для цього вони і існують. 
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