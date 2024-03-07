Определена первая соперница Свитолиной в Индиан-Уэллс
Элина еще не проигрывала этой теннисистке
Чешская теннисистка Катерина Синякова (№41 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс и во втором раунде сыграет с 16-й сеяной украинкой Элиной Свитолиной (№17 WTA).
Синякова в матче первого раунда основы переиграла Грет Миннен из Бельгии (№81 WTA).
Индиан-Уэллс. Первый круг
Катерина Синякова (Чехия) – Грет Миннен (Бельгия) – 7:5, 7:6(3)
Свитолина и Синякова сыграли между собой три матча, украинка не проигрывала.
Ранее соперниц получили Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.
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