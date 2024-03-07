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WTA
07 марта 2024, 23:08 | Обновлено 07 марта 2024, 23:43
563
0

Определена первая соперница Свитолиной в Индиан-Уэллс

Элина еще не проигрывала этой теннисистке

07 марта 2024, 23:08 | Обновлено 07 марта 2024, 23:43
563
0
Определена первая соперница Свитолиной в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Синякова

Чешская теннисистка Катерина Синякова (№41 WTA) с победы начала выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс и во втором раунде сыграет с 16-й сеяной украинкой Элиной Свитолиной (№17 WTA).

Синякова в матче первого раунда основы переиграла Грет Миннен из Бельгии (№81 WTA).

Индиан-Уэллс. Первый круг
Катерина Синякова (Чехия) – Грет Миннен (Бельгия) – 7:5, 7:6(3)

Свитолина и Синякова сыграли между собой три матча, украинка не проигрывала.

Ранее соперниц получили Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

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Катерина Синякова WTA Индиан-Уэллс Грет Миннен Элина Свитолина
Источник Sport.ua
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