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  4. Калинина получила соперницу по второму кругу в Индиан-Уэллс
WTA
07 марта 2024, 22:48 | Обновлено 07 марта 2024, 22:53
525
0

Калинина получила соперницу по второму кругу в Индиан-Уэллс

Ангелина в третий раз в карьере сразится против Лючии Бронцетти

07 марта 2024, 22:48 | Обновлено 07 марта 2024, 22:53
525
0
Калинина получила соперницу по второму кругу в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Лючия Бронцетти

Итальянка Лючия Бронцетти (№53 WTA) с победы начала выступление на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс и во втором раунде сыграет с 32-м номером посева украинкой Ангелиной Калининой (№35 WTA).

В стартовом поединке Бронцетти разобралась с Магдаленой Френх из Польши (№43 WTA).

Индиан-Уэллс. Первый круг
Лючия Бронцетти (Италия) – Магдалена Френх (Польша) – 6:2, 6:4

Калинина и Бронцетти ранее сыграли два матча, оба выиграла украинка.

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Лючия Бронцетти WTA Индиан-Уэллс Магдалена Френх
Источник Sport.ua
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