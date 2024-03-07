WTA07 марта 2024, 22:48 | Обновлено 07 марта 2024, 22:53
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Калинина получила соперницу по второму кругу в Индиан-Уэллс
Ангелина в третий раз в карьере сразится против Лючии Бронцетти
07 марта 2024, 22:48 | Обновлено 07 марта 2024, 22:53
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Итальянка Лючия Бронцетти (№53 WTA) с победы начала выступление на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс и во втором раунде сыграет с 32-м номером посева украинкой Ангелиной Калининой (№35 WTA).
В стартовом поединке Бронцетти разобралась с Магдаленой Френх из Польши (№43 WTA).
Индиан-Уэллс. Первый круг
Лючия Бронцетти (Италия) – Магдалена Френх (Польша) – 6:2, 6:4
Калинина и Бронцетти ранее сыграли два матча, оба выиграла украинка.
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