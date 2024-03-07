Калинина получила соперницу по второму кругу в Индиан-Уэллс

Итальянка Лючия Бронцетти (№53 WTA) с победы начала выступление на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс и во втором раунде сыграет с 32-м номером посева украинкой Ангелиной Калининой (№35 WTA).

В стартовом поединке Бронцетти разобралась с Магдаленой Френх из Польши (№43 WTA).

Индиан-Уэллс. Первый круг

Лючия Бронцетти (Италия) – Магдалена Френх (Польша) – 6:2, 6:4

Калинина и Бронцетти ранее сыграли два матча, оба выиграла украинка.