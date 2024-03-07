Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Индиан-Уэллс
Даяна сыграет с чемпионкой US Open 2021
Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану из Великобритании (№250 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс и во втором раунде сыграет с 30-й сеяной украинкой Даяной Ястремской (№31 WTA).
В первом круге Радукану разобралась с Ребекой Масаровой из Испании (№96 WTA), которая до этого успешно прошла квалификацию.
Индиан-Уэллс. Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Ребека Масарова (Испания) – 6:2, 6:3
Ястремская и Радукану играли один раз, победила британка.
Ранее соперницу получила Ангелина Калинина.
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