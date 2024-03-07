Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Индиан-Уэллс
WTA
07 марта 2024, 22:56 | Обновлено 07 марта 2024, 22:58
554
2

Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Индиан-Уэллс

Даяна сыграет с чемпионкой US Open 2021

07 марта 2024, 22:56 | Обновлено 07 марта 2024, 22:58
554
2
Стала известна первая соперница Ястремской на турнире в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Чемпионка US Open 2021 Эмма Радукану из Великобритании (№250 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс и во втором раунде сыграет с 30-й сеяной украинкой Даяной Ястремской (№31 WTA).

В первом круге Радукану разобралась с Ребекой Масаровой из Испании (№96 WTA), которая до этого успешно прошла квалификацию.

Индиан-Уэллс. Первый круг
Эмма Радукану (Великобритания) – Ребека Масарова (Испания) – 6:2, 6:3

Ястремская и Радукану играли один раз, победила британка.

Ранее соперницу получила Ангелина Калинина.

По теме:
Определена первая соперница Свитолиной в Индиан-Уэллс
Калинина получила соперницу по второму кругу в Индиан-Уэллс
Леся Цуренко – Лив Ховд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская Эмма Радукану Ребека Масарова WTA Индиан-Уэллс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Футбол | 07 марта 2024, 20:41 181
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью
Пенальти в компенсированное время. Динамо и Верес сыграли вничью

Киевляне не смогли продолжить свою победную серию

Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Футбол | 07 марта 2024, 07:01 11
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ

6 марта мадридский «Реал» прошел «РБ Лейпциг» по сумме двух встреч

КОСТЮК: Я единственная из украинок, кто никогда не ездил в страны-агрессоры
Теннис | 07.03.2024, 10:23
КОСТЮК: Я единственная из украинок, кто никогда не ездил в страны-агрессоры
КОСТЮК: Я единственная из украинок, кто никогда не ездил в страны-агрессоры
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Футбол | 07.03.2024, 13:53
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Источник: УАФ оштрафовала два клуба УПЛ из-за символического удара военного
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Снукер | 07.03.2024, 06:30
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Ронни О'Салливан выиграл супертурнир в Эр-Рияде и получил чек на £250 тысяч
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
KirTheKing
амбасадорка Tiffany, ховайся в жито..
Ответить
+1
Kamon
Радукану всё время проигрывает украинским теннисисткам, надеюсь и в этот раз проиграет 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
06.03.2024, 07:20
Бокс
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
06.03.2024, 16:45 20
Футбол
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
ВИДЕО. Лунин схватил за футболку легенду Реала. Что произошло?
07.03.2024, 12:04 9
Футбол
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
06.03.2024, 14:50 10
Футбол
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
05.03.2024, 18:46
Другие виды
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
Звездный игрок Реала остался в восторге от Лунина в матче с РБ Лейпциг
07.03.2024, 07:32 5
Футбол
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
05.03.2024, 18:49 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем