Форвард Зари продолжит карьеру в чемпионате Японии

Иранский форвард Шахаб Захеди, контракт которого принадлежит «Заре», перешел в японский клуб «Ависпа Фукуока», воспользовавшись Annexe 7 ФИФА (пункт, который позволяет иностранным футболистам в одностороннем порядке останавливать срок действия контракта с украинскими клубами).

Контракт иранца с новым клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Последние полгода 28-летний центрфорвард выступал в Иране за «Персеполис». Недавно иранский клуб объявил о досрочном прекращении контракта с Захеди.