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07 марта 2024, 14:07 | Обновлено 07 марта 2024, 14:39
362
0

Форвард Зари продолжит карьеру в чемпионате Японии

Шахаб Захеди воспользовался Annexe 7 ФИФА

07 марта 2024, 14:07 | Обновлено 07 марта 2024, 14:39
362
0
Форвард Зари продолжит карьеру в чемпионате Японии
ФК Персеполис. Шахаб Захеди

Иранский форвард Шахаб Захеди, контракт которого принадлежит «Заре», перешел в японский клуб «Ависпа Фукуока», воспользовавшись Annexe 7 ФИФА (пункт, который позволяет иностранным футболистам в одностороннем порядке останавливать срок действия контракта с украинскими клубами).

Контракт иранца с новым клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Последние полгода 28-летний центрфорвард выступал в Иране за «Персеполис». Недавно иранский клуб объявил о досрочном прекращении контракта с Захеди.

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Шахаб Захеди Заря Луганск Ависпа Фукуока трансферы
Источник ФК Ависпа Фукуока
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