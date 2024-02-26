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  4. В Зарю вернется топ-форвард? Персеполис объявил об уходе Шахаба Захеди
Украина. Премьер лига
26 февраля 2024, 18:40 |
1604
3

В Зарю вернется топ-форвард? Персеполис объявил об уходе Шахаба Захеди

28-летний иранец имеет действующий контракт с луганчанами

26 февраля 2024, 18:40 |
1604
3
В Зарю вернется топ-форвард? Персеполис объявил об уходе Шахаба Захеди
fc-perspolis.com. Шахаб Захеди

Иранский «Персеполис» официально объявил о досрочном прекращении сотрудничества с центральным нападающим Шахабом Захеди.

28-летний Захеди перебрался в «Персеполис» летом минувшего года, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА.

В текущем сезоне Шахаб провел за «Персеполис» 22 официальных поединка, в которых отличился 7 голами и 2 ассистами.

О ближайшем будущем Захеди пока ничего неизвестно, однако у форварда продолжает действовать контракт с «Зарей», который рассчитан до конца сезона-2023/24.

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Шахаб Захеди Персеполис Заря Луганск трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Персеполис
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AK.228
Шлюхед
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0
Mr Voevudskiy
Без партии шахедов пусть не возвращается
Может хоть теперь будет дальнобойная зброя а не только на словах в марафоне
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0
Евгений Кожушко
Нах.цей шахед в Україні потрібен?🤦‍♂️
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0
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