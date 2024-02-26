В Зарю вернется топ-форвард? Персеполис объявил об уходе Шахаба Захеди
28-летний иранец имеет действующий контракт с луганчанами
Иранский «Персеполис» официально объявил о досрочном прекращении сотрудничества с центральным нападающим Шахабом Захеди.
28-летний Захеди перебрался в «Персеполис» летом минувшего года, воспользовавшись Annexe 7 ФИФА.
В текущем сезоне Шахаб провел за «Персеполис» 22 официальных поединка, в которых отличился 7 голами и 2 ассистами.
О ближайшем будущем Захеди пока ничего неизвестно, однако у форварда продолжает действовать контракт с «Зарей», который рассчитан до конца сезона-2023/24.
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