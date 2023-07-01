ОФИЦИАЛЬНО. Шахаб Захеди перешел из Зари в Персеполис

27-летний форвард «Зари» Шахаб Захеди, который минувший сезон провел в венгерской «Академии Пушкаша», несмотря на слухи, не вернется в украинскую команду.

Иранский форвард подписал однолетнее трудовое соглашение с «Персеполисом». Футболист воспользовался Annexe 7 от ФИФА, который позволяет легионерам из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны самостоятельно выбирать место для продолжения карьеры, несмотря на ранее подписанные контракты с украинскими клубами.

Шахаб Захеди является воспитанником академии «Персеполиса», за первую команду которого провел всего 7 матчей, а после перебрался в Европу.

Контракт Шахаба с «Зарей» рассчитан до 31 декабря 2024 года.