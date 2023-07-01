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Украина. Премьер лига
01 июля 2023, 13:13 |
1016
2

ОФИЦИАЛЬНО. Шахаб Захеди перешел из Зари в Персеполис

Иранский форвард не пожелал возвращаться в Украину и отбыл на родину

01 июля 2023, 13:13 |
1016
2
ОФИЦИАЛЬНО. Шахаб Захеди перешел из Зари в Персеполис
fc-perspolis.com

27-летний форвард «Зари» Шахаб Захеди, который минувший сезон провел в венгерской «Академии Пушкаша», несмотря на слухи, не вернется в украинскую команду.

Иранский форвард подписал однолетнее трудовое соглашение с «Персеполисом». Футболист воспользовался Annexe 7 от ФИФА, который позволяет легионерам из-за полномасштабной фазы российско-украинской войны самостоятельно выбирать место для продолжения карьеры, несмотря на ранее подписанные контракты с украинскими клубами.

Шахаб Захеди является воспитанником академии «Персеполиса», за первую команду которого провел всего 7 матчей, а после перебрался в Европу.

Контракт Шахаба с «Зарей» рассчитан до 31 декабря 2024 года.

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Источник ФК Персеполис
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Алексей Юрченко
І як би він грав у нас, довелося б заяви якісь робити, за мопеди його б точно спитали, а так звалив назад в Іран, туди і дорога
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