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Украина. Премьер лига
16 мая 2023, 15:13 |
1194
1

Заря на новый сезон надеется вернуть в состав Шахаба

Захочет ли игрок вернуться?

16 мая 2023, 15:13 |
1194
1
Заря на новый сезон надеется вернуть в состав Шахаба
ФК Заря. Шахаб

По информации СМИ, «Заря» ведет переговоры с форвардом Шахабом Захеди по поводу возможного возвращения игрока в состав команды на новый сезон.

Нынешний чемпионат иранец проводит в Венгрии, воспользовавшись правом покинуть Украину, однако контракт Шахаба с «Зарей» действует до конца 2024 года.

Сообщается, что решение нападающего во многом будет зависеть от того, будет ли команда играть в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне 27-летний игрок забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в составе «Академии Пушкаша».

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Источник: Динамо летом вернет двух футболистов из аренды
Заря Луганск Шахаб Захеди
Источник ТаТоТаке
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ffff
на х... цього шахеда..и
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