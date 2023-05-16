Заря на новый сезон надеется вернуть в состав Шахаба
Захочет ли игрок вернуться?
По информации СМИ, «Заря» ведет переговоры с форвардом Шахабом Захеди по поводу возможного возвращения игрока в состав команды на новый сезон.
Нынешний чемпионат иранец проводит в Венгрии, воспользовавшись правом покинуть Украину, однако контракт Шахаба с «Зарей» действует до конца 2024 года.
Сообщается, что решение нападающего во многом будет зависеть от того, будет ли команда играть в Лиге чемпионов.
В текущем сезоне 27-летний игрок забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в составе «Академии Пушкаша».
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