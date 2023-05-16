Заря на новый сезон надеется вернуть в состав Шахаба

По информации СМИ, «Заря» ведет переговоры с форвардом Шахабом Захеди по поводу возможного возвращения игрока в состав команды на новый сезон.

Нынешний чемпионат иранец проводит в Венгрии, воспользовавшись правом покинуть Украину, однако контракт Шахаба с «Зарей» действует до конца 2024 года.

Сообщается, что решение нападающего во многом будет зависеть от того, будет ли команда играть в Лиге чемпионов.

В текущем сезоне 27-летний игрок забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи в составе «Академии Пушкаша».