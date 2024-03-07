Пройдут ли Роналду и Бензема дальше? Завершились первые игры 1/4 финала АЛЧ
4–6 состоялись первые четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов Азии
4–6 состоялись первые четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов Азии 2023/24.
«Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду неожиданно проиграл бывшему клубу Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко «Аль-Айну» 0:1.
«Аль-Иттихад» без обладателя Золотого мяча 2022 Карима Бензема проиграл «Аль-Хилялю» 0:2. Еще один звездный француз в составе «тигров» Н'Голо Канте получил красную карточку.
В четвертьфинальных играх в нижней части турнирной сетки Чонбук Моторс сыграл вничью с ФК «Ульсан Хюндай», а «Шаньдун Тайшань» уступил «Йокогама Маринос» 1:2.
Ответные поединки пройдут с 11 по 13 марта.
Лига чемпионов Азии. 4–6 марта
1/4 финала. Первые матчи
- Аль-Айн – Аль-Наср – 1:0
- Аль-Хиляль – Аль-Иттихад – 2:0
- Чонбук – Ульсан – 1:1
- Шаньдун Тайшань – Йокогама Маринос – 1:2
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