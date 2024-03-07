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Саудовская Аравия
07 марта 2024, 06:51 |
245
0

Пройдут ли Роналду и Бензема дальше? Завершились первые игры 1/4 финала АЛЧ

4–6 состоялись первые четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов Азии

07 марта 2024, 06:51 |
245
0
Пройдут ли Роналду и Бензема дальше? Завершились первые игры 1/4 финала АЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

4–6 состоялись первые четвертьфинальные поединки Лиги чемпионов Азии 2023/24.

«Аль-Наср» вместе с Криштиану Роналду неожиданно проиграл бывшему клубу Сергея Реброва и Андрея Ярмоленко «Аль-Айну» 0:1.

«Аль-Иттихад» без обладателя Золотого мяча 2022 Карима Бензема проиграл «Аль-Хилялю» 0:2. Еще один звездный француз в составе «тигров» Н'Голо Канте получил красную карточку.

В четвертьфинальных играх в нижней части турнирной сетки Чонбук Моторс сыграл вничью с ФК «Ульсан Хюндай», а «Шаньдун Тайшань» уступил «Йокогама Маринос» 1:2.

Ответные поединки пройдут с 11 по 13 марта.

Лига чемпионов Азии. 4–6 марта

1/4 финала. Первые матчи

  • Аль-Айн – Аль-Наср – 1:0
  • Аль-Хиляль – Аль-Иттихад – 2:0
  • Чонбук – Ульсан – 1:1
  • Шаньдун Тайшань – Йокогама Маринос – 1:2
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Ульсан Хюндай Шаньдун Тайшань Йокогама Маринос Чонбук Хюндай Моторс Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда Аль-Айн Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии Криштиану Роналду Н'Голо Канте Карим Бензема
Источник Sport.ua
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