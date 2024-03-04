Роналду останется без ЛЧ? Аль-Наср проиграл первый матч 1/4 финала
Саудовская команда уступили «Аль-Айну» в Лиге чемпионов Азии, но будет ответный поединок
4 марта состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии между командами «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Наср» (Саудовская Аравия). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 44-й минуте забил Суфиане Рахими.
Также рефери дважды отменил голы «Аль-Айна», оба раза (28-я и 73-я минута) – из-за офсайда во время атаки.
На 90+4-й защитник гостей Эмерик Ляпорт получил прямую красную карточку и был удален с поля.
Звездный португальский форвард всемирного клуба Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, однако помочь своей команде результативными действиями так и не сумел.
Ответный поединок запланирован на 11 марта. Встреча состоится на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде в 21:00 по Киеву.
Победитель матчевого противостояния выйдет либо на «Аль-Хиляль», либо на «Аль-Иттихад».
Лига чемпионов Азии. 1/8 финала
Первый матч. 4 марта
Аль-Айн (ОАЭ) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 1:0
Гол: Рахими, 44
Final Whistle, @alainfcae 1 and Al Nassr 0 #alainclub pic.twitter.com/PzqBm1097l— Al Ain FC (@alainfcae_en) March 4, 2024
⌛️ || Full time, @AlNassrFC 0:1 #AlAin pic.twitter.com/yEIhFlrEL5— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 4, 2024
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