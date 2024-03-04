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  4. Роналду останется без ЛЧ? Аль-Наср проиграл первый матч 1/4 финала
Саудовская Аравия
04 марта 2024, 20:10 |
2302
1

Роналду останется без ЛЧ? Аль-Наср проиграл первый матч 1/4 финала

Саудовская команда уступили «Аль-Айну» в Лиге чемпионов Азии, но будет ответный поединок

04 марта 2024, 20:10 |
2302
1
Роналду останется без ЛЧ? Аль-Наср проиграл первый матч 1/4 финала
ФК Аль-Наср. Криштиану Роналду

4 марта состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов Азии между командами «Аль-Айн» (ОАЭ) и «Аль-Наср» (Саудовская Аравия). Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 44-й минуте забил Суфиане Рахими.

Также рефери дважды отменил голы «Аль-Айна», оба раза (28-я и 73-я минута) – из-за офсайда во время атаки.

На 90+4-й защитник гостей Эмерик Ляпорт получил прямую красную карточку и был удален с поля.

Звездный португальский форвард всемирного клуба Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок, однако помочь своей команде результативными действиями так и не сумел.

Ответный поединок запланирован на 11 марта. Встреча состоится на стадионе «Парк Аль-Аввал» в Эр-Рияде в 21:00 по Киеву.

Победитель матчевого противостояния выйдет либо на «Аль-Хиляль», либо на «Аль-Иттихад».

Лига чемпионов Азии. 1/8 финала

Первый матч. 4 марта

Аль-Айн (ОАЭ) – Аль-Наср (Саудовская Аравия) – 1:0

Гол: Рахими, 44

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Лига чемпионов Африки Эмерик Ляпорт Криштиану Роналду Аль-Айн Аль-Наср Эр-Рияд удаление (красная карточка)
Источник Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
Аль -Айн свою троечку получит в ответном матче,хоронить Ронаьдо и его команду еще рано...
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