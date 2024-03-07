Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аякс – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Лига конференций
Аякс
07.03.2024 19:45 - : -
Астон Вилла
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
07 марта 2024, 04:53 |
38
0

Аякс – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций

Поединок состоится 7 марта в 19:45 по Киеву

07 марта 2024, 04:53 |
38
0
Аякс – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

7 марта на «Йохан Кройфф Арена» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Аякс сыграет против Астон Виллы. Поединок начнется в 18:45 по европейскому времени.

Аякс

Команда, безусловно, велика - чего стоит 4 победы в Кубке европейских чемпионов. Но последним актуальным успехом был выигрыш Эредивизии, в 2022-м году, в 36-й раз в истории и третий за 4 розыгрыша. Уже в прошлом сезоне была неудача, с падением на 3-е место. Но это было цветочки по сравнению с худшими за всю историю результатами. Что-то начало получаться при нынешнем наставнике, ван т'Схиме. Таким же провальным был и сезон на евроарене. Гранд в Лиге Европы взял только 5 очков в группе с Брайтоном, Марселем и АЕКом, опередив только греков, и то минимально, на 1 балл. В итоге представитель Нидерландов перебрался в Лигу конференций, и начал только с ничьей в Амстердаме против Буде-Глимт. В Норвегии тоже стороны забили поровну голов, по 1-му (и столько же удалений), и только на 114-й минуте Тейлор принес итоговый успех аяксидам.

Астон Вилла

Клуб попал в точку, решившись в начале прошлого сезона сделать ставку на Эмери. А Унаи не зря согласился вернуться на Туманный Альбион, перебравшись именно в Бирмингем, что давно не проявлял себя в футбольном плане, хотя имел и историю, и амбиции. Уже прошлой весной испанец добрался до седьмого места в итоговой таблице Премьер-Лиге. Сейчас там, к слову, виллане вполне обоснованно претендует на статус главного открытия этого чемпионата. На пике, под Новый Год, команда поднималась на второе место в группе, да и сейчас претендует на финиш в лигочемпионовском квартете. Но при этом испанец с подопечными традиционно успешен на международной арене. В Лиге конференций англичанам пришлось стартовать еще в летнем плей-офф, но они не только не слили эту дополнительную нагрузку, но и в итоге выиграли свою группу.

Статистика личных встреч

В 2008-м году клубы играли в Кубке УЕФА - тогда были поединки в 1 круг. И на своем поле англичане выиграли 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу гостей из Британии. Но пока что лучше остановиться на варианте с тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,727).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Рома – Брайтон. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Марсель – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Фрайбург – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Аякс Астон Вилла Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Футбол | 07 марта 2024, 01:48 0
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ
Лунин – все? Анчелотти анонсировал возвращение Куртуа на четвертьфинал ЛЧ

6 марта мадридский «Реал» прошел «РБ Лейпциг» по сумме двух встреч

Экс-легионер Динамо растолстел до 110 кг и едва не завершил карьеру
Футбол | 06 марта 2024, 09:57 0
Экс-легионер Динамо растолстел до 110 кг и едва не завершил карьеру
Экс-легионер Динамо растолстел до 110 кг и едва не завершил карьеру

Джермейн Ленс выступает в третьем дивизионе Франции

Лунин идет в четвертьфинал. Реал в ответном матче сыграл вничью с Лейпцигом
Футбол | 06.03.2024, 23:54
Лунин идет в четвертьфинал. Реал в ответном матче сыграл вничью с Лейпцигом
Лунин идет в четвертьфинал. Реал в ответном матче сыграл вничью с Лейпцигом
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Футбол | 06.03.2024, 16:45
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Бокс | 06.03.2024, 07:20
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
Стало известно, кто станет заменой Степаненко в сборной Украины
05.03.2024, 15:42 38
Футбол
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
05.03.2024, 07:56 6
Биатлон
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
06.03.2024, 07:48
Бокс
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 3
Биатлон
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
05.03.2024, 18:46
Другие виды
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
06.03.2024, 14:50 7
Футбол
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 38
Футбол
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
05.03.2024, 18:39 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем