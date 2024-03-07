7 марта на «Йохан Кройфф Арена» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором «Аякс сыграет против Астон Виллы. Поединок начнется в 18:45 по европейскому времени.

Аякс

Команда, безусловно, велика - чего стоит 4 победы в Кубке европейских чемпионов. Но последним актуальным успехом был выигрыш Эредивизии, в 2022-м году, в 36-й раз в истории и третий за 4 розыгрыша. Уже в прошлом сезоне была неудача, с падением на 3-е место. Но это было цветочки по сравнению с худшими за всю историю результатами. Что-то начало получаться при нынешнем наставнике, ван т'Схиме. Таким же провальным был и сезон на евроарене. Гранд в Лиге Европы взял только 5 очков в группе с Брайтоном, Марселем и АЕКом, опередив только греков, и то минимально, на 1 балл. В итоге представитель Нидерландов перебрался в Лигу конференций, и начал только с ничьей в Амстердаме против Буде-Глимт. В Норвегии тоже стороны забили поровну голов, по 1-му (и столько же удалений), и только на 114-й минуте Тейлор принес итоговый успех аяксидам.

Астон Вилла

Клуб попал в точку, решившись в начале прошлого сезона сделать ставку на Эмери. А Унаи не зря согласился вернуться на Туманный Альбион, перебравшись именно в Бирмингем, что давно не проявлял себя в футбольном плане, хотя имел и историю, и амбиции. Уже прошлой весной испанец добрался до седьмого места в итоговой таблице Премьер-Лиге. Сейчас там, к слову, виллане вполне обоснованно претендует на статус главного открытия этого чемпионата. На пике, под Новый Год, команда поднималась на второе место в группе, да и сейчас претендует на финиш в лигочемпионовском квартете. Но при этом испанец с подопечными традиционно успешен на международной арене. В Лиге конференций англичанам пришлось стартовать еще в летнем плей-офф, но они не только не слили эту дополнительную нагрузку, но и в итоге выиграли свою группу.

Статистика личных встреч

В 2008-м году клубы играли в Кубке УЕФА - тогда были поединки в 1 круг. И на своем поле англичане выиграли 2-1.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в победу гостей из Британии. Но пока что лучше остановиться на варианте с тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,727).